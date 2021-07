Addio a Carlos Reutemann, pilota Ferrari degli anni settanta

E’ morto a 79 anni Carlos Reutemann, grande pilota argentino di Formula 1 degli anni settanta e dei primi ottanta, l’epoca d’oro della massima categoria automobilistica. Dopo un lungo ricovero nel mese di maggio a causa di un’emorragia intestinale ieri a causa di complicazioni era tornato in ospedale a Santa Fe, la sua città natale, ma purtroppo stavolta non ce l’ha fatta.

Nato il 12 aprile 1942, soprannominato da tutti “Lole”, dopo essersi messo in luce nelle gare sudamericane di turismo, Reutemann debuttò in Formula 1 nel Gran Premio d’Argentina del 1972 al volante della Brabham, con la quale rimase fino a fine agosto 1976, quando venne ingaggiato dalla Ferrari nella previsione che Niki Lauda, gravemente ferito nell’incidente del Nurburgring, non tornasse più a gareggiare, invece l’austriaco tornò a Monza a sole sei settimane dal rogo sul Nordschleife e la casa di Maranello gareggiò sul circuito brianzolo con tre piloti, licenziando alla fine dell’anno Clay Regazzoni e tenendosi Lauda che vinse il suo secondo campionato del mondo.

Reutemann in rosso tra 1977 e 1978 vinse 5 Gran Premi, poi nel 1979 passò alla Lotus campione del mondo senza fortuna, quindi nel 1980 approdò alla Williams che nel 1981, tutta schierata a favore dell’iridato in carica Alan Jones, gli fece perdere il titolo mondiale all’ultima gara per un punto a favore di Nelson Piquet, che guarda caso gareggiava con la Brabham.

All’inizio del 1982, dopo il Gran Premio del Brasile, forse per la delusione appena patita, decise improvvisamente di ritirarsi. Ha disputato 146 Gran Premi iridati vincendone 12, partendo 6 volte in pole position e stabilendo 6 volte il giro più veloce, nella classifica piloti si piazzò, come detto, secondo nel 1981 ma anche terzo nel 1975, 1978 e 1980. Finita la carriera da pilota è anche stato in politica militando nel partito di centrosinistra Fronte per la Vittoria.

OMNISPORT | 07-07-2021 20:32