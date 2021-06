Addio a Giampiero Boniperti: il ricordo di sportivi, vip e amici

Giampiero Boniperti ha impartito una grande lezione, nel calcio come nello sport, con la sua presenza in campo e da presidente della Juventus; la sua scomparsa, avvenuta per insufficienza cardiaca, a 92 anni, ha commosso e suscitato emozione nei protagonisti del mondo a cui apparteneva. C’è chi gli ha dedicato un post, chi ha rilasciato dichiarazioni in ricordo dell’amico e dell’uomo e chi ha menzionato un mito, oggi ancora più importante.

Il post di affetto di Del Piero per il presidente Boniperti

“Caro presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. Io le devo tutto o quasi, da calciatore, e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono”.

Così sui social l’ex capitano bianconero oggi commentatore Alessandro Del Piero, in un ricordo di Giampiero Boniperti, leggenda bianconera, scomparso nella notte.

“Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei. Grazie presidente”, si legge nel post.

Il tributo di Paolo Dal Pino a Boniperti

Paolo Dal Pino, presidente della Lega serie A ha ricordato così l’ex calciatore e dirigente:

“Boniperti è un’icona del calcio italiano, una figura nobile a cui ispirarsi per tutto quello che ha fatto per il nostro sport”.

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, anche a nome dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le Società, esprime le più sentite condoglianze ai familiari, unendosi al loro dolore.

Il ricordo dell’Inter

“FC Internazionale si stringe attorno alla famiglia Boniperti per la scomparsa di Giampiero, grande uomo di sport e nobile avversario in tantissime leggendarie pagine di calcio”. Così sui social il club nerazzurro campione d’Italia ha respo omaggio al “rivale” Giampiero Boniperti.

Leonardo Bonucci e il ringraziamento a Boniperti

“E ora insegna agli angeli che vincere non è importante, è l’unica cosa che conta: buon viaggio Presidentissimo”. Dal ritiro della Nazionale, lo juventino Leonardo Bonucci saluta così, con un messaggio su Instagram, Giampiero Boniperti.

Boniperti nel ricordo di Dino Zoff

“E’ stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: ne e’ stata l’anima, direi che ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione”. Dino Zoff, portiere della Juve dei sei scudetti vinti con Trapattoni in panchina e Boniperti presidente, al telefono con l’ANSA ricorda il massimo dirigente di quella squadra rimasta nella storia del calcio italiano.

“Era stato un grande giocatore – dice Zoff – e’ stato un grande presidente, simbolo di quel calcio sicuramente diverso. Ricordo solo che per parlare di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice”.

L’omaggio di Gravina

“La scomparsa di Boniperti rappresenta un dolore immenso. Calciatore straordinario, dirigente impeccabile, ci lascia una delle figure più rappresentative del calcio italiano. La sua competenza, il suo stile e la sua determinazione ci hanno insegnato molto, non lo dimenticheremo mai”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ricorda Giampiero Boniperti.

Bandiera della Juventus, con cui dal 1946 al 1961 ha collezionato 443 presenze vincendo 5 scudetti e 2 Coppe Italia, vanta anche 38 presenze e 8 reti in Nazionale. Debuttò in maglia azzurra il 9 novembre 1947, prendendo parte ai Campionati del Mondo del 1950 e del 1954. Presidente onorario della Juventus, nel 2012 è entrato a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ nella categoria ‘Dirigente’.

Claudio Gentile addolorato per la morte di Boniperti

“Una notizia che mi ha messo in una grande tristezza, è stato un grande presidente. Ho vissuto con lui una grande carriera grazie soprattutto alla sua competenza nella gestione della squadra con l’allenatore”.

Questo il ricordo di Gianpiero Boniperti da parte di Claudio Gentile, ex Juve e Nazionale. “Era molto attento coi giovani, ci diceva sposatevi perché voleva che avessimo la famiglia e stessimo tranquilli. Io giocavo nel Varese – aggiunge Gentile a Radio 1 – mi convocò in sede e mi disse quando mi vide da vicino ma come fanno a dire che sei piccolino, così dicevano di me”.

La dedica della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali

“Addio a Giampiero #Boniperti.

Protagonista e testimone di un calcio che trainò la rinascita del nostro Paese nel dopoguerra.

Grazie per quanto ha dato in campo per la maglia azzurra e per il grande contributo offerto allo sport italiano come dirigente”. Così il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sulla morte di Boniperti.

“I miti – aggiunge su Twitter – non muoiono mai”

