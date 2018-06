Addio a Oscar Piantoni

Lutto nel mondo degli allenatori italiani. All’età di 69 anni è morto presso l’ospedale di Bergamo Oscar Piantoni, vinto da una malattia incurabile. La carriera di tecnico di Piantoni si è svolta per la quasi totalità nell’area lombarda e bergamasca in particolare: Alzano, Caravaggese e AlzanoCene alcune delle squadre dirette, oltre a Monza, Pergocrema, Alessandria e Valenzana e soprattutto l'Albinoleffe, del quale Piantoni fu il primo, storico allenatore tra il 1998 e il 2001, dopo la fusione tra Albinese e Leffe, ottenendo subito la promozione in C1.

Al suo attivo anche un’esperienza in Romania, come tecnico dell’Oradea e poi come collaboratore di Walter Zenga al National Bucarest.

