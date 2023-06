Una carriera dedicata al ciclocross con 12 titoli nazionali e 5 mondiali. Aveva 85 anni

08-06-2023 11:39

Renato Longo, grandissimo del ciclocross italiano, è morto questa notte a 85 anni. Nato nel 1937 a Vittorio Veneto, Longo ha iniziato a correre nel 1955 a Milano dove lavorava come panettiere. Nel 1959 iniziano ad arrivare vittorie importantissime: campionato nazionale di ciclocross e campionato mondiale. Si conferma campione nazionale per altre 11 volte (nel 1960 e nel 1962 e poi dal 1964 al 1972) e per altre quattro volte veste la maglia iridata (1962, 1964, 1965, 1967). Nel 1960 arrivano anche due vittorie su strada: la prima tappa del Giro del Portogallo e il Trofeo UVI-Gp Fivizzano. Si ritira dall’attività agonistica nel 1972, dopo aver vestito le maglie di Feru (1960), Ignis (1960-1961), Europhon (1962-1963) e Salvarani (1964-1971) e Vc Vittorio Veneto.