Addio Francesco: da Balotelli a De Laurentiis il mondo del calcio in lutto

Tutti i club di calcio hanno mandato messaggi di cordoglio per la morte del Papa, il ricordo del presidente della Figc Gravina e l'omaggio del Real

Da quando si è diffusa in mattinata la notizia della morte del Papa, scomparso a 88 anni per le conseguenze della malattia che l’aveva colpito da tempo, da tutto il mondo stanno arrivando messaggi di cordoglio ed anche il popolo del calcio è in lutto.

Il ricordo di De Laurentiis

Particolarmente toccante il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Con Francesco se ne va un uomo che mancherà a tutti, non solo ai cattolici. Francesco ha saputo trasmettere il senso della bontà, della solidarietà, dell’inclusione a prescindere. Un uomo che sapeva ascoltare prima di parlare. Un uomo che, come magistralmente raccontato dal film di Fernando Meirelles “I due Papi”, era diventato Pontefice da una vita precedente, non esente da difficoltà. Un uomo che aveva il coraggio di affrontare qualunque argomento, anche scottante, all’insegna del dialogo. Il suo ultimo messaggio, nella benedizione Urbi et Orbi, sembra un appello che giunge dall’alto: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”. Sono le sue ultime parole pubbliche. E senza risparmiarsi, pur avendo solo un filo di energia da spendere, è sceso tra la folla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco più volte. In ogni occasione mi ha trasmesso questa straordinaria umanità. Sapeva scherzare nello stesso modo in cui sapeva cosa andava detto. Senza mai sbagliare il messaggio. Francesco è stato un uomo, prima che un Pontefice, dal quale tutti dobbiamo imparare e prendere qualcosa. Ci mancherà molto, con la speranza che la comunità internazionale sappia far tesoro dei messaggi universali che, con fermezza, il Santo Padre ha diffuso al mondo”.

L’emozione di Balotelli

Provato anche Mario Balotelli che sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae assieme al Papa in Vaticano, con la scritta “Riposa in pace”.

Il lutto delle società

Questi alcuni dei messaggi dei club di A: “L’As Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero. La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento morale del nostro tempo. La sua eredità di pace e solidarietà resterà un esempio indelebile. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che continuano a ispirarsi ai suoi valori di dialogo e fratellanza.

Il Milan scrive: “Even with a rag ball, you can work miracles. Like a light, your words will live on in our hearts and guide us for eternity. “Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli. Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l’eternità”.

Il messaggio del Real

Anche dall’estero pioggia di reazioni: “Il Real Madrid esprime le sue condoglianze a tutta la comunità cattolica per la perdita di una figura storica e universale. Nel corso del suo pontificato, caratterizzato dalla portata della sua grande eredità, Papa Francesco ha incarnato un enorme spirito di solidarietà e sostegno verso le persone più svantaggiate e vulnerabili”.

Infine anche Gra vina, presidente della Figc, ha espresso il proprio cordoglio per il Papa: “Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.