Adesso è ufficiale: Gollini lascia l'Atalanta e si lega al Tottenham

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Pierluigi Gollini saluta l’Atalanta e diventa un nuovo giocatore del Tottenham, che ha ufficialmente annunciato l’arrivo a Londra dell’ormai ex portiere nerazzurro. Operazione conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Gollini ha quindi completato l’iter delle visite mediche ed ha apposto la firma sul contratto che, di fatto, dà il via alla sua terza avventura inglese. In passato infatti, ha vestito le maglie del Manchester United, con il quale ha completato il percorso nel settore giovanile, e successivamente per una stagione dell’Aston Villa.

“Ciao ragazzi, ciao tifosi del Tottenham, sono felice di essere qui – sono le prime parole di Gollini da giocatore del Tottenham – Non vedo l’ora di vedere lo stadio e spero che disputeremo una stagione magica. Ci vediamo presto”.

Anche l’Atalanta ha confermato ufficialmente il trasferimento al Tottenham di Gollini:

“Nel ringraziare Pierluigi per aver contribuito nelle sue quattro stagioni e mezza in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi che resteranno nella storia del Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista professionale che personale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra”.

Gollini lascia dunque l’Atalanta dopo quattro anni e mezzo pieni di soddisfazioni: arrivato nel gennaio del 2017 dal Villa, l’ex veronese ha contribuito ai recenti successi della formazione di Gasperini, tra qualificazioni in Champions League e finali di Coppa Italia raggiunte. Adesso lo attende il Tottenham.

OMNISPORT | 24-07-2021 12:13