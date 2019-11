Adl vende il Napoli? Si scatena l'ironia sui social

Che le vicende di questi giorni possano aver demoralizzato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è un’ipotesi campata in aria: il rischio di veder fallire un progetto in cui aveva investito molto, con l’ingaggio di un top-coach come Ancelotti, e di non centrare la qualificazione alla prossima Champions ha toccato il cuore e il portafoglio del patron.

VENDERE? – In tanti hanno ipotizzato che De Laurentiis sia stato tentato dall’idea di cedere prima o poi quel club che aveva rilevato dalle macerie della serie C ma che già arrivassero voci di offerte e per di più dagli sceicchi è una notizia che ha sorpreso tutti.

LA FONTE – A scriverlo è stato il Daily Mail che parla di circa 560 milioni di euro per l’acquisto del Napoli (ovvero del titolo e del parco giocatori perchè la società azzurra non è proprietaria di nessuna altra struttura).

LE REAZIONI – Se qualche tempo fa l’idea di uno sceicco interessato al Napoli (e che sceicco, nientemeno che il proprietario del Psg) avrebbe scatenato l’entusiasmo in città, stavolta le reazioni sono state freddissime, improntate allo scetticismo più totale.

l’IRONIA – I primi a commentare sui social sono stati i tifosi degli altri club, che hanno ironizzato pesantemente: “Ok Al-Thani compra il Napoli In 3 anni investe 800 milioni in giocatori. Non vince niente. I tifosi in coro “Sceicco, tien e sord ma e pallone nu capisc nient! Nui simm o Napule, amm tenut a Maradona!” o anche: “Già me li vedo.. “#AlThani pappone fuori il milione” Ed è subito poesia.. “.

LE BARZELLETTE – Per ora sembra più una barzelletta “Anche se Al-Thani compra il Napoli Eziolino Capuano ha già detto che non comprerà più di 8 giocatori” o anche: “C’era un Napoletano, un Romano e nu’ sceicco”, oppure: “Come si dice “cacc e sord” e “pappone” in arabo?”.

GLI ENTUSIASTI – Non manca chi sogna a occhi aperti e tra decine di “magari” arriva anche la promessa: “Se lo sceicco Al-thani si compra il Napoli divento musulmano“.

LA PROFEZIA – La maggioranza degli utenti però non prende sul serio la notizia: “Anno 2035, tifosi del Napoli: – “ AlThani vattene, meritiamo di più” – “c’amma fa co Mbappè, è viecchj” – “ Guardiola è venut a sistemà o figl” – “Almeno co ADL non tenevamo i debiti” – “e tiemp e Cavani se stev buon” – “ o’scudett non c’abbast, vulimm a cempionz” .

LE REPLICHE – Indignati parecchi commenti: “Sapevo che in queste due settimane senza Napoli per riempire siti e giornali avrebbero scritto le più grosse ca…. Non potevo mai immaginare, però, che dopo soli 3 giorni si sarebbe arrivati a scrivere di un’offerta d’acquisto dello sceicco Al-Thani” e infine: “Quindi lo sceicco Al-thani offre 560 milioni, per transfermarkt (che di solito si tiene basso) il parco giocatori vale 650 milioni e c’è gente che abbocca alla notizia. ok “.

SPORTEVAI | 13-11-2019 09:28