Adosini ospite all’Onu per “Change the World Model United Nations”

All'appuntamento della ONG Associazione Diplomatici anche Tardelli, Boniek e Scaroni

22-03-2023 14:04

Aveva accettato di rigiocare una sfida di Coppa del Mondo dopo che era emerso che la sua vittoria era frutto anche di un errore arbitrale, perdendo poi il nuovo incontro. Proprio per questo gesto di fairplay la spadista azzurra Mariaclotilde Adosini è stata invitata a “Change the World Model United Nations” in programma nella sede delle Nazioni Unite di New York dal 24 al 26 marzo.

Al forum itinerante internazionale, che è organizzato dalla ONG Associazione Diplomatici ed è rivolto a studenti delle scuole e delle università, parteciperanno anche Marco Tardelli, Zbigniew Boniek e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Sono 3500 gli studenti attesi all’appuntamento.