02-06-2022 21:49

L’ex attaccante nerazzurro Adriano, nel corso di una puntata del format Careers in onda su Inter Tv e dedicato alle leggende nerazzurre, ha raccontato il primo gol con la maglia dell’Inter contro il Real Madrid (nel 2001), che l’ha presentato ufficialmente al mondo del calcio:

“È stata la mia prima partita con la maglia dell’Inter, avevo 19 anni, è la punizione contro il Real Madrid e me la ricordo benissimo. La settimana prima in allenamento ci eravamo fermati a tirare delle punizioni io e Seedorf e lui aveva visto che calciavo forte. È stato lui a suggerire che la battessi io perché in realtà la voleva tirare Materazzi ma lui ha detto ‘Questa è di Adri’ e avere questa fiducia è stato importante. Ero appena arrivato all’Inter e per fortuna ho fatto un bel gol. Quando ho segnato non ci credevo, avevo 19 anni e per me era un sogno giocare nell’Inter: c’erano grandi campioni e io ero lì a fare parte di quella squadra. Ho avuto molta fortuna a giocare con quei calciatori, per me e la mia famiglia è stato molto importante. La volontà di dimostrare quello che potevo fare era tanta e mi ha dato la giusta fiducia”.