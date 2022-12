05-12-2022 20:48

Genio e sregolatezza. Lo si dice di tanti giocatori e tra questi non si non menzionare Adriano, che in Serie A ha dimostrato tutta la sua classe con la maglia della Fiorentina, del Parma, dell’Inter e della Roma, anche se con i giallorossi era in netta fase calante. Purtroppo però, il brasiliano non ha avuto una vita facile e ancora adesso riesce a mettersi nei guai.

Adriano, le rivelazioni shock ai tempi dell’Inter

In passato, Adriano ha svelato perché la sua carriera ha avuto un declino ai tempi dell’Inter: “sono passato dal paradiso all’inferno. Sul serio. Mi chiamano da casa. Mi dicono che mio padre è morto. Un infarto. Non mi va di parlarne, ma vi dico che da quel giorno, il mio amore per il calcio non è stato più lo stesso. Amavo il calcio, perché lo amava lui. Tutto qui. Sono caduto in depressione. Non avevo voglia di allenarmi. Ho iniziato a bere tanto ma non mi drogavo. Perché so che il giorno in cui farò uso di droghe mia madre e mia nonna moriranno”.

“Io non ho mai smesso di essere il ragazzo della favela – spiegò Adriano -. La stampa diceva che ero “scomparso”. Dicevano che ero tornato nelle favelas, che mi stavo drogando e tante altre storie incredibili di tutti i tipi. Pubblicavano foto mie dicendo che ero circondato da criminali e che la mia storia era una tragedia. Mi viene da ridere, perché quando fanno così, non sanno assolutamente di cosa stanno parlando”.

Adriano, follia 24 giorni dopo il matrimonio

Fatto sta che la vita di Adriano non è stata certo regolare, ma tutto poteva cambiare qualche giorno fa: il brasiliano si è sposato con Micaela Mesquita, celebrato con rito civile appena 26 giorni fa (era il 9 novembre). Il problema è che è già tutto finito. La colpa? Del Brasile, che sta avanzando e dando spettacolo ai Mondiali in Qatar.

Adriano si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, nella favela dove è cresciuto nella zona nord di Rio de Janeiro, per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera. Fin qui tutto bene, peccato che l'”Imperatore” sia tornato a casa due giorni dopo il match per festeggiare. Su tutte le furie (comprensibilmente) la moglie, che lo ha cacciato di casa. Il rapporto della coppia è sempre stato turbolento, ma questa volta sembra davvero finita.