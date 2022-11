Mondiali Qatar 2022, una giornalista argentina viene derubata in diretta

22-11-2022 21:00

I Mondiali di calcio 2022 in Qatar sono incominciati da pochi giorni e a tenere banco non sono soltanto le vicende di campo, bensì pure quelle extra. Infatti, alla giornalista argentina Dominique Metzger, inviata per l’emittente Todo Noticias, è stato rubato il portafoglio durante un collegamento televisivo.

La vicenda

La giornalista argentina ha subito così questo furto mentre svolgeva il suo lavoro. Secondo la stessa Dominique Metzger, l’evento sarebbe accaduto nell’area della Corniche, dove durante una diretta aveva ballato con i fan.

I poliziotti qatarini, una volta arrivati sul posto già sicuri di ritrovare il colpevole, hanno però fatto una domanda particolare alla giornalista argentina: “Cosa vuoi che facciamo al ladro appena lo troviamo? Cinque anni di carcere o l’espulsione?”.

La richiesta

La polizia ha quindi chiesto alla giornalista che tipo di sanzione preferisse per il colpevole. Sicuri di ritrovare l’autore del gesto, a Dominique Metzger è stato così chiesto se preferisse cinque anni di prigione o l’espulsione dello stesso dalla città.

La giornalista è rimasta sorpresa dalla domanda fatta e ha risposto: “Ho detto loro che rivoglio solo il mio portafoglio, non prenderò la decisione per il sistema giudiziario”. Voleva infatti solo recuperare il denaro e i documenti che le erano stati rubati.

Il precedente

I poliziotti di Doha avevano rassicurato la giornalista, dato che l’intera zona era sotto sorveglianza: “Troveremo il portafoglio, abbiamo telecamere ovunque e sono ad alta tecnologia: non sarà un problema rintracciarlo con il rilevamento dei volti”.

Il furto alla giornalista argentina non è però il primo episodio controverso. Qualche giorno fa Rasmus Tantholdt, inviato di TV2 Denmark, è stato costretto a interrompere una diretta mentre parlava dei diritti umani in Qatar, ma un agente ha tentato di rompere la telecamera.