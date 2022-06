Adriatica-Ionica, Scaroni fa il bis: corsa a Zana

08-06-2022 16:21

Bis di Christian Scaroni nella quinta e ultima tappa della quarta edizione dell’Adriatica Ionica.

Il corridore bresciano, che ha disputato la corsa per la nazionale del ct Bennati dopo la sospensione del proprio team, la Gazprom Rusvelo, aveva già vinto la prima tappa con arrivo a Monfalcone e si è ripetuto in volata sul traguardo di Ascoli Piceno, battendo in volata Miquel Delgado e Veljko Stojnic.

Il primo posto della classifica finale è stato invece ad appannaggio di Filippo Zana: il giovane corridore della Bardiani CSF Faizané aveva conquistato la maglia azzurra di leader al termine della seconda tappa, vinta da Tesfatsion.

Per Zana, reduce dal Giro d’Italia, è la seconda vittoria di spessore della carriera dopo il Giro di Repubblica Ceca del 2021.