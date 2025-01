A bordo dell'aereo caduto a Washington gli ex campioni del mondo di pattinaggio Evgenia Shishkova e Vadim Naumov

Secondo quanto confermano le agenzie russe tra le vittime anche due sportivi che hanno segnato la storia del pattinaggio. Cordoglio dalla Federazione

Al trascorrere interminabile dell’attesa per conoscere i nomi di chi fosse a bordo del volo della PSA Airlines, che si è scontrato con un elicottero militare nei cieli di Washington, si aggiunge la disperazione di quanti hanno appreso o ricevuto conferma della presenza dei propri cari e familiari tra i passeggeri.

Un elenco di nomi, e di persone, di vite e legami che si è spezzato in questa mattinata di gennaio per cause da accertare. Tra quanti hanno perso la vita c’è anche una coppia di ex campioni del mondo di pattinaggio che ha segnato la storia di questo sport: i russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La tragedia di Washington: morti Evgenia Shishkova e Vadim Naumov

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato purtroppo che a bordo dell’aereo precipitato erano presenti anche cittadini russi, informazione che riferisce l’agenzia Interfax. In precedenza le agenzie russe avevano scritto che sull’aereo c’erano gli ex pattinatori artistici russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo nel 1994, e Inna Volyanskaya. “Le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici che hanno perso i loro cari”, ha detto Peskov.

A bordo dell’aereo precipitato a Washington si trovavano anche i campioni nazionali russi di pattinaggio di figura in coppia: Evgenia Shishkova, 53 anni, e Vadim Naumov, 56 anni come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Una perdita che segna il mondo del pattinaggio, così come accaduto per l’ex olimpionica Alexandra Paul.

I vincitori del Mondiale

Insieme avevano vinto il titolo mondiale di pattinaggio di figura a coppie nel 1994. Nel 1995 il matrimonio, nel 1998 conclusero la loro carriera sportiva e si trasferirono negli Stati Uniti, dove iniziarono ad allenare pattinatori di coppia e singoli. Il loro figlio Maxim Naumov, nato nel 2001, gareggia per la squadra nazionale americana nel pattinaggio singolo maschile. Presumibilmente, anche lui si trovava a bordo dell’aereo.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, moglie e marito, si erano trasferiti negli Stati Uniti a fine carriera sportiva nel lontano 1998 e, da allora, lavoravano con allenatori americani.

Nel loro palmares, compaiono anche i campionati del mondo di pattinaggio artistico di coppia nel 1994: nelle immagini e nei video dell’epoca trapela l’equilibrio, la perfezione e la qualità immane che riuscivano a elargire. Avevano dominato e si erano conquistati anche una carriera post, da allenatori.

Erano riusciti a trasmettere anche a loro figlio Maxim Naumov. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Naumov si è classificato quarto ai campionati americani di pattinaggio tenuti pochi giorni fa a Wichita, in Kansas, dal 21 al 26 gennaio.

La conferma della Federazione

La conferma della presenza di pattinatori e dello staff è stata indirettamente confermata anche dalla Federazione: “Siamo devastati da questa tragedia indicibile e teniamo strette nei nostri cuori le famiglie delle vittime”, ha riferito in una dichiarazione la Us Figure Skating.

Nell’incidente, secondo notizie dei media, potrebbero essere rimasti coinvolti anche altri pattinatori con i loro allenatori e le famiglie. L’Unione internazionale di Pattinaggio (Isu) si è detta “profondamente scioccata”, commentando la notizia.

“I nostri pensieri – si legge in un comunicato dell’Isu – vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia. Il pattinaggio artistico è più di uno sport, è una famiglia affiatata, e noi rimaniamo uniti. Rimaniamo in stretto contatto con l’Associazione del pattinaggio artistico Usa e assicuriamo il nostro pieno sostegno in questo momento incredibilmente difficile”.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, moglie e marito, lavoravano come allenatori negli Stati Uniti. Secondo Ria Novosti, il loro figlio, Maxim Naumov, si è piazzato quarto ai campionati americani di pattinaggio che si sono tenuti a Wichita, in Kansas, dal 21 al 26 gennaio.