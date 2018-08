Affonda lo yacht, grande paura per Guido Meda

Paura in vacanza per il popolare telecronista di Sky Guido Meda. Lo yacht in cui si trovava la nota voce della MotoGp è affondato lunedì al largo dell'Isola del Giglio, in Toscana.

La barca, di proprietà di un amico del giornalista Sky e con a bordo nove persone (tra cui cinque bambini), è affondata dopo aver sbattuto sugli scogli durante una burrasca. Tutti i passeggeri a bordo sono stati tratti in salvo da quattro persone arrivate il loro aiuto, ma la paura è stata tanta.

"Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…", ha scritto choccato su Twitter Meda, che era in vacanza con i tre figli e la moglie.

"E’ arrivata una tempesta, rapidamente, eravamo in mezzo – ha raccontato il direttore della redazione motori di Sky a La Nazione -. Brutta, bruttissima disavventura. Ci siamo trovati in mezzo e… niente, purtroppo la barca è andata giù. Scusa, adesso non posso parlare troppo, è un momento così… dico solo che per fortuna siamo tutti salvi e questo è ciò che conta davvero".

Sull'isola toscana sono state registrate forti raffiche di vento fino a 30 nodi, e lunedì lo yacht di Meda non è stata l'unica barca in grande difficoltà. E' stato un pomeriggio di paura anche per quasi quattrocento turisti che avrebbero dovuto lasciare il Giglio a bordo di due imbarcazioni della Blue Navy, la Ulisses e l’ Adriatic Princess II: una delle due è andata a sbattere contro la banchina e non è stata in grado di ripartire.

"Siamo indaffarati ma non ci sono feriti e stiamo organizzando al meglio l’assistenza – ha spiegato il sindaco Sergio Ortelli a La Nazione -, soprattutto perché si stanno riversando sull’isola anche i turisti che erano a bordo di imbarcazioni che non possono rientrare all’Argentario. Probabilmente apriremo la parrocchia e altre sedi a disposizione dell’amministrazione, per accogliere chi ha timore di rimettersi in mare".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 11:25