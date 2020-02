Aggredito a fine gara: l'arbitro Lamonica ha rischiato grosso

Sconcertante avvenimento nella notte di Atene, dove venerdì sera si sono affrontate in Eurolega Panathinaikos e Barcellona, con la squadra catalana che ha vinto il match con il punteggio di 92-81. Al termine della partita, infatti, si è verificata un'aggressione ai danni dei tre arbitri dell'incontro, tra cui l'italiano Luigi Lamonica, che era stato il primo direttore di gara della partita. I tre sono stati infatti assaltati mentre si trovavano in un taxi che li avrebbe portati nel loro hotel.

L'aggressione si è verificata in Kifissia Avenue, a circa 5 km dallo Stadio Olimpico. Questa la dinamica: alcuni facinorosi in moto si sono avvicinati al taxi e ne hanno fracassato il lunotto posteriore. Il loro assalto ha quindi provocato alcune ferite a Lamonica, che è stato quindi trasferito in ospedale. Qui ha ricevuto i primi soccorsi ed è stato medicato.

Il gravissimo episodio ha generato conseguenze immediate nella capitale greca: la Polizia locale ha infatti immediatamente avviato le indagini, recandosi tempestivamente sul posto per raccogliere tutti gli elementi utili per individuare i responsabili.

Anche Manos Papadopoulos, presidente del Panathinaikos, si è immediatamente mosso: già nel corso della serata di venerdì si è infatti recato nella struttura sanitaria dove è stato ricoverato l'arbitro italiano.

Lamonica è stato quindi dimesso nella tarda serata di venerdì e ha fatto regolarmente ritorno al suo albergo. Nel corso del viaggio dall'ospedale all'hotel è stato scortato dalla Polizia.

Sabato mattina ha quindi lasciato Atene, recandosi in aeroporto e anche in questo caso ha ricevuto la scorta della Polizia greca dopo gli incresciosi fatti della sera prima.

Nato il 18 dicembre 1965 a Pescara, Luigi Lamonica ha arbitrato oltre 500 partite in Italia tra il 1993 e il 2016 ed è internazionale dal 1996.

