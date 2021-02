Agnelli-Conte, anche la Rai nella bufera: la precisazione

Infuocato come sempre il post derby d’Italia che ha visto scintille, a distanza, ma forse anche più ravvicinate negli spogliatoi, tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Le immagini del presidente della Juve che esultando rivolge un pesante insulto a qualcuno dei nerazzurri sul terreno di gioco, probabilmente l’ex tecnico salentino, hanno infiammato il dopo gara. Ma col passare delle ore sono venute a galle le immagini che hanno scatenato tutto. Un dito medio fatto da Conte a qualcuno della Juve che è diventato virale sui social. Ci è finita di mezzo dunque la Rai. Da dove sono state prese quelle immagini che in diretta non si sono viste?

Lite Agnelli-Conte, cosa è successo

Dopo la fine della partita le telecamere hanno immortalato il presidente della Juve Andrea Agnelli lasciare la tribuna urlando rabbiosamente alcuni insulti all’indirizzo della panchina nerazzurra, in direzione di Antonio Conte. La polemica si è spostata nel dopo gara con le parole di Conte che ha risposto alle accuse provenienti da fonti juventine di insulti che invece sarebbero partiti dallo stesso tecnico interista.

Le immagini del dito medio, bufera Rai Juve-Inter

Ad un certo punto è cominciato a circolare in rete un video di Conte che a fine primo tempo imboccando la via degli spogliatoi ha pesantemente insultato con tanto di dito medio qualcuno della Juve. Dalle immagini non si capisce con chi ce l’avesse ma è facile pensare che il gestaccio fosse rivolto alla panchina bianconera o verso la tribuna proprio dove si trovavano gli stati generali della dirigenza compreso il presidente Angelli. Da qui, probabilmente la reazione di fine gara al triplice fischio finale.

In molti si sono posti l’interrogativo da dove provenissero quelle immagini. Se lo è chiesto, primo fra tutti, il giornalista Tancredi Palmeri: “Ecco l’immagine del dito medio di Conte. Immagine diffusa da giornalisti vicini alla Juventus. Ma da dove arriva visto che non proviene dalla Rai e non è marchiata Rai?”

A rispondere ci pensa Alessandro Antinelli che allo Stadium ieri era inviato a bordocampo nella semifinale: “Il prodotto è lega calcio non Rai. Questa immagine è una isocamera. Una camera dedicata che in diretta è stata tagliata dal regista (non Rai) con uno stacco su Ronaldo. Nessuno di noi poteva averla vista. È una immagine della partita comunque”. La Rai quindi, anche se non in versione ufficiale, ci tiene a sottolineare che la produzione così come la regia della partita non è sua. Ma resta l’interrogativo sulla fuoriuscita e divulgazione di quelle immagini, diffuse, dicono i più maliziosi, da quelle “fonti juventine” citate a fine gara, per giustificare la reazione scomposta di Agnelli verso Conte.

SPORTEVAI | 10-02-2021 09:21