Agnelli nel ciclone delle critiche, il web non perdona

Stavolta Crozza dovrà superarsi per fare una nuova e aggiornata imitazione di Andrea Agnelli. Le testimonianze sul caso-Suarez emerse ieri forniscono nuovo materiale sia ai professionisti della satira che agli anti-juventini più sfegatati ma che sia davvero un momento difficile per il presidente della Juventus è fuori da ogni dubbio. Ancora fresca la figuraccia per il caso SuperLega, ancora delicata la posizione in classifica della squadra che rischia di non qualificarsi per la Champions: non arriva nel momento ideale la riproposizione del caso sull’esame farsa del bomber uruguayano.

Cosa ha detto Agnelli al procuratore Cantone

Ieri la Repubblica ha riportato cosa ha testimoniato il presidente bianconero lo scorso 26 gennaio, davanti al procuratore di Perugia Raffaele Cantone e ai pubblici ministeri. Agnelli negò di aver avuto un ruolo nella vicenda relativa all’esame dell’attaccante, scaricando tutto su Paratici, sostenendo di aver appreso tutto dai giornali e negando qualsiasi coinvolgimento personale.

L’ironia dei tifosi sui social per Agnelli

Fioccano commenti sarcarstici sui social: “Agnelli: “venni a sapere dell’esame di Suarez dai giornali.” Se Collodi avesse conosciuto Andrea Agnelli sarebbe stata tutta un’altra storia” o anche: “NON sapevo neanche di essere il Presidente della JUVE”, oppure: “Altri due giorni e Agnelli darà la colpa a Moggi, Giraudo e Bettega per il caso Suarez” e ancora: “Praticamente gliele fanno tutte sotto il naso”.

Il popolo del web non crede troppo alle parole del presidente della Juve: “Agnelli a scuola era quello che diceva alla maestra “i compiti li ha mangiati il cane”…o anche: “Calciopoli? Siamo innocenti! Muntari? la palla era fuori di un metro. Suarez? voleva improvvisamente conoscere l’italiano Quanti scudetti abbiamo? Sono esposti sullo Stadium! Superlega? nulla di vero…”.

C’è chi ironizza: “Agnelli su Suarez :”ho appreso dell’esame solo dai giornali”. Beh, anch’io. Ma io non sono il presidente della Juventus Football Club. Dichiararsi ingenui e disinteressati. Vizio di famiglia”. Anche i tifosi della Juve sono sorpresi: “Sono senza parole, alla Juve oltre ad andarsene Pirlo, se ne devono andare sia agnelli che Paratici (e Nedved) gestione degli ultimi 3 anni, da mani nei capelli! Elkann svegliati e fai qualcosa e richiama Marotta!!”.

