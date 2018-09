Agnelli promette: "Prenderò un CR7 giovane"

Andrea Agnelli ha in mente grandi progetti per la Juve.

Dopo l’incredibile operazione Ronaldo, il presidente bianconero è pronto a regalare un altro grande colpo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Intervistato dal Financial Times, Agnelli si è soffermato sui piani di mercato della società: “Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni”.

Una promessa importante che ha fatto subito scatenare i tifosi sul futuro acquisto. In questa fascia d’età, come riporta Tuttosport, il top è Kylian Mbappè, attaccante classe ‘98 del Paris Saint Germain protagonista assoluto nel Mondiale in Russia con la maglia della Francia. I parigini sono riusciti a strapparlo al Monaco per una cifra complessiva di 180 milioni, il secondo trasferimento più costoso nella storia del calcio dietro solo al compagno di squadra Neymar.

Tuttosport rivela altri nomi che potrebbero interessare alla Juventus in ottica futura. Tra questi c’è sicuramente Marco Asensio, gioiello del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Anche in questo caso non sarà semplice portarlo a Torino, in quanto la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 170 milioni. Non vanno poi dimenticati due obiettivi che i bianconeri hanno inseguito a lungo durante l’estate come Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Entrambi i centrocampisti avevano dato la propria disponibilità alla Juve, ma le rispettive società (Lazio e Manchester United) hanno preferito trattenerli nonostante le offerte arrivate.

Ultimo, ma non per importanza, Harry Kane. Il centravanti del Tottenham è sul taccuino di Marotta e Paratici da anni ed è da molti considerato come l’attaccante del futuro. Fisico, dinamico e con un grande fiuto per il gol: tutte le caratteristiche che dovrà avere il prossimo bomber bianconero.

