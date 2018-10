Aguero, niente nazionale ma disco e donne a Los Angeles

Los Angeles è da sempre il luogo dove si avvistano le stelle del mondo dello spettacolo, ma quelle dello sport non fanno eccezione. I campioni degli sport a stelle e strisce vengono spesso pizzicati dai paparazzi nei locali della città californiana, ma a volte anche i fuoriclasse che giocano oltreoceano si concedono un po’ della vita lussuosa dell’Hollywood-style. L’ultimo è stato Sergio Aguero, che non essendo stato convocato dalla nazionale argentina impegnata in Medio Oriente nell’amichevole con l’Iraq ha preferito tutt’altra meta.

Così, mentre Dybala e compagni rifilavano un quattro a zero agli iracheni (e dove sono andati a segno anche Lautaro Martinez dell’Inter e German Pezzella della Fiorentina) il Kun si presentava in una discoteca di Los Angeles in una Mercedes G-Class da 140.000 sterline in compagnia una misteriosa bionda tatuata e dalle forme piuttosto prosperose e alcuni amici, fra cui uno di quelli più stretti, ovvero Lucas Fernandez. Al momento del loro arrivo al locale la ragazza bionda ha mandato un bacio ai fotografi che l’hanno immortalata di fianco ad Aguero (che ha avuto un figlio con la secondogenita di Diego Armando Maradona, Giannina). Ovviamente le foto hanno fatto il giro dei media argentini e britannici e come spesso accade l’opinione pubblica si è divisa. Aguero, 30 anni, si sta godendo dunque gli ultimi giorni di riposo, ma sarà atteso in Inghilterra per i preparativi in vista dello scontro tra la Premier League tra il suo Manchester City ed il Burnley.

