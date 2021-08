Aguero, spunta una clausola pro-Barcellona

Sergio Aguero non ha fatto in tempo ad iniziare la propria avventura da neo giocatore del Barcellona che ha già subito un brutto infortunio al Gemello che lo terrà fuori non meno di 10 settimane. Non certo il miglior biglietto da visita verso i propri tifosi. E ora, la storia d’amore tra il Kun, fortemente voluto da Messi, e il Barca potrebbe già essere arrivata al capolinea.

Un’indiscrezione del Corriere dello Sport, infatti, svela come all’interno del contratto di Aguero sia presente una clausola anti-infortunio, che prevedrebbe un annullamento del contratto in caso di lesione di grave entità.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:16