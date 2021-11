Aiutiamo Mancini, slitta turno di A del 20 marzo? Le reazioni del web

17-11-2021 08:19

Salvate il soldato Mancini. L’Italia si stringe attorno al ct e proverà a fare di tutto per aiutarlo a preparare al meglio i playoff di marzo dove ci si giocherà la qualificazione ai Mondiali in Qatar dopo la delusione del secondo posto nel girone, alle spalle della Svizzera. In ballo troppi interessi, impensabile fallire per la seconda volta di fila l’accesso alla coppa del Mondo. Anche la Rai tifa azzurri più che mai: ha a investito 170 milioni sui diritti tv del Mondiale e in caso di eliminazione dell’Italia allo spareggio sconterebbe un crollo del 25% della pubblicità. Il piano B è cedere metà delle gare a Sky o Amazon per rientrare della spesa.

Si lavora per far slittare il turno di serie A del 20 marzo

Come aiutare la nazionale? Ecco l’idea: uno stage nella sosta Fifa di inizio febbraio e l’idea di spostare il turno di Serie A del 20 marzo così da consegnare i calciatori a Mancini il 18 per preparare lo spareggio Mondiale. Lega possibilista perché andare in Qatar è la priorità del calcio italiano. L’idea di spostare il turno di Serie A del 20 marzo non semplice da applicare, ma la proposta c’è per aiutare Mancini a preparare lo spareggio. Il timore è arrivare senza energie, ci sono giocatori che da qui a marzo giocheranno 32 partite.

Il turno di A che potrebbe slittare

Queste le partite dell’11esima di ritorno di serie A – fissate per il 20 marzo – che potrebbero slittare (c’è anche il derby Roma-Lazio):

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

I tifosi appoggiano l’iniziativa pro-Mancini

Fioccano le reazioni: “Non mi piacciono le soste, ma in questo caso sarei favorevole. Speriamo anche le squadre estere( Jorginho, Verratti ecc) concedano ai giocatori di andare in ritiro con l’Italia” o anche: “Giusto giocare più spesso, ci sono 31-30 gg in un mese, il margine è ampio”, oppure: “spostare il turno penso sia il minimo”.

C’è chi nota: “C’è gente che lavora tutti i giorni per 10/ 12 ore al giorno e questi si lamentano ? Le panchine lunghe che ci stanno a fare ?” o anche: “Finché la FIGC sarà in mano a degli incompetenti … assisteremo alla morte della Serie A a 20 squadre…”. Infine non mancano i catastrofisti: “Speriamo in una nuova Svezia 2017”

