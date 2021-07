Ajax, ritorno al passato: vecchio logo e niente nomi sulle nuove maglie

Un tuffo nel passato ma con lo sguardo proiettato verso il futuro. L’Ajax ha ufficialmente svelato la nuova maglia ‘Home’ per la stagione 2021-2022 e il primo dettaglio ad aver catturato l’attenzione è la presenza, sul retro, dei soli numeri di maglia.

In vista del nuovo campionato la società più titolata d’Olanda ha voluto ricreare una forte connessione con le maglie storiche dei ‘Lancieri’. Per farlo è stato ripristinato anche lo storico logo del club di Amsterdam posizionato, proprio come in passato, a cavallo tra la parte rossa e bianca della nuova divisa.

Va fatta, però, una doverosa precisazione: l’Ajax non esibirà i nomi dei calciatori sulle maglie soltanto all’interno dei confini nazionali, quindi in Eredivisie e in coppa d’Olanda, a differenza della vetrina della Champions League dove i nomi torneranno a comparire.

Il club capitolino, attraverso un comunicato ufficiale ha voluto precisare i motivi che stanno alla base di questa scelta:

“In una Johan Cruyff Arena senza tifosi per quasi tutta la stagione, il ‘vecchio logo’ era uno dei pochi spettatori presenti alle partite casalinghe dell’Ajax. Dopo una stagione così surreale, questo logo storico tornerà sulla maglia di casa, e rappresenterà un omaggio ai tifosi. Questo logo non contiene le stelle del campionato, come all’epoca. Le tre stelle si mostrano come un dettaglio del collo, con una sottile aggiunta delle tre croci di Andreas”.

