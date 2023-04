Ancora acque agitate in Arabia Saudita

25-04-2023 13:32

Altra delusione per Cristiano Ronaldo: il suo Al-Nassr è stato eliminato in semifinale di King Cup dall’Al Wehda, che si è imposto per 1-0 contro la squadra di Ryad.

A far discutere il giorno dopo la partita è stato però soprattutto il comportamento di CR7, che dopo il gestaccio fatto ai tifosi avversari in occasione dell’ultima gara di campionato ha dato altri segnali di nervosismo, urlando apertamente contro l’allenatore Jelicic all’intervallo del match, quando la squadra era sotto di un gol. Per Ronaldo è la quarta partita di fila in Arabia Saudita senza segnare.