La stagione 2023/2024 della lega eSport italiana eSerieA TIM è stata ufficialmente lanciata tramite un evento eccezionale chiamato eSerieA Road Show, tenutosi all'Allianz Stadium di Torino, Italia.

26-10-2023 19:20

Sponsor e Partner Chiave

TIM, la rinomata società italiana di telecomunicazioni, è stata riconfermata come sponsor principale della eSerieA, mentre Frecciarossa e PUMA hanno confermato i loro ruoli come partner di viaggio e tecnici per questa stagione della competizione.

L’evento offline eSerieA Road Show ha visto la partecipazione attiva della celebre squadra di calcio Juventus e dell’organizzazione italiana di gaming DSYRE. Calciatori della Juventus e giocatori di DSYRE sono stati i protagonisti principali di questa manifestazione. Durante l’evento, DSYRE ha confermato l’acquisizione del talentuoso giocatore professionista Danilo “Danipitbull” Pinto, il quale si è recentemente affermato come campione della eSerieA. Inoltre, è stata annunciata anche la firma dell’allenatore Daniele “Dagnolf” Tealdi per la prossima stagione. Entrambi dunque, riconfermati dopo l’ottima scorsa stagione.

Incontri e sfide con i calciatori della Juventus

L’eSerieA Road Show ha offerto spettacolari sfide tra calciatori della Juventus e i due campioni dell’EA FC, Danipitbull e Dagnolf. Inoltre, i giocatori di DSYRE hanno affrontato i professionisti dell’EA FC provenienti da altri club di calcio italiani, tra cui Francesco “Kekkova” Valle del Cagliari e Francesco “Virgil” Allocca della Fiorentina.

Il nuovo Format eSerieA TIM

L’evento ha svelato un nuovo formato per la lega eSport italiana, che consentirà ai primi due giocatori classificati di qualificarsi direttamente per l’EA FC Pro World Championship previsto per giugno dell’anno successivo. Questo nuovo formato giunge dopo che EA ha introdotto un ecosistema eSport indipendente per la sua serie di videogiochi di calcio a settembre. Il sistema è diviso in “FC Pro Open” con qualificazioni aperte e “FC Pro Leagues,” che includono le versioni eSport dei campionati di calcio nazionali, come l’eSerieA e l’ePremier League. EA Sports FC Pro rappresenta il nuovo circuito di eSport globale del gioco, culminando nel campionato mondiale.

La eSerieA TIM sarà gestita dall’agenzia di marketing Infront Italy, con il supporto dell’organizzatore del torneo, PG Esports.