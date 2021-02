Alberto Gilardino torna sulla panchina del Siena

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: Alberto Gilardino torna alla guida del Siena.

A confermarlo è stato lo stesso club toscano attraverso una nota apparsa sul proprio sito.

“Mister Gilardino torna sulla panchina dell’Acn Siena. L’allenatore con cui la società bianconera aveva cominciato questa stagione torna a dirigere la squadra insieme al vice Gaetano Caridi”.

Il ritorno di Gilardino sulla panchina bianconera arriva ad un mese esatto dalla decisione di comune accordo con il Siena di interrompere la sua esperienza in bianconero.

L’ex attaccante lasciò la squadra al secondo posto nel Girone E della Serie D e con due partite da recuperare rispetto alla capolista Tiferno Lerchi, adesso la ritrova in ottava posizione e distanziata di nove lunghezze dalla capolista Trastevere Calcio nonostante una partita in più.

Gilardino, 38 anni, in carriera ha anche allenato il Rezzato in Serie D e la Pro Vercelli in Serie C.



OMNISPORT | 11-02-2021 15:08