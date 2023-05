Alcaraz, la prima volta a Roma

Il tennista spagnolo in conferenza stampa: “Questo è un torneo che sogno di fare da quando ero bambino, sarà la prima volta che giocherò al Foro Italico”

08-05-2023 14:17

Per la stella spagnola del tennis, Carlos Alcaraz, arriverà l’esordio sul suolo italiano nel torneo degli Internazionali di tennis di Roma. Il tennista spagnolo, di Murcia, nel corso della conferenza stampa dopo il successo in finale nel Masters 1000 di Madrid ha dichiarato: “Non ho mai giocato a Roma, quindi sarà la prima volta che giocherò al Foro Italico. Voglio davvero giocare lì. L’anno scorso ho dovuto fare forfait, ma questo è un torneo che sogno di fare da quando ero bambino. Non so come sarà. Non conosco l’atmosfera, ma di sicuro mi divertirò. Ovviamente sarà bello giocare davanti al pubblico italiano”.

Prosegue poi il vincitore del torneo di Madrid: “Per me è davvero speciale alzare il trofeo qui a Madrid, nel mio Paese. È sempre speciale giocare e riuscire a fare un buon risultato qui, di fronte al mio pubblico di casa, alla mia famiglia, ai miei amici. Per me è una sensazione speciale che non dimenticherò mai“.

“Carlos Alcaraz prosegue la sua inesorabile ascesa verso l’elite del tennis globale e centra per il secondo anno di seguito la doppietta Barcellona-Madrid, portando a quota 21 la striscia di incontri vinti consecutivamente in Spagna sulla terra rossa nel circuito ATP. Il fenomeno iberico classe 2003, numero due del ranking mondiale a soli 5 punti dalla leadership di Novak Djokovic, nel frattempo ha confermato la sua presenza agli imminenti Internazionali d’Italia” riporta OA Sport. Arriva quindi, ufficialmente, il momento di vedere all’azione sulla terra rosa di Roma la stella del tennis mondiale.

Nel corso della conferenza stampa, post vittoria contro il tedesco Stuff, lo spagnolo ha dichiarato: “È stata una partita davvero dura. Jan stava giocando alla grande, molto aggressivo. Nel secondo set ho avuto molte possibilità di strappargli il servizio e non le ho sfruttate, quindi è stato un brutto colpo per me perderlo. Mi sono detto che dovevo essere positivo tutto il tempo e che avrei avuto le mie possibilità e penso di averlo fatto nel terzo set“.