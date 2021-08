Aleix Espargarò: "Marc Marquez va fermato quando fa così"

Aleix Espargarò durissimo con Marc Marquez e i commissari di gara dopo la manovra al limite del catalano in occasione del Gp di Stiria: “Marc è Marc, corre così da dieci anni, non ce l’ho con lui, il problema sono i Commissari. Credo che stessero guardando quanto avvenuto nelle ultime giornate alle Olimpiadi”.

“Marc guida così, mi ha colpito due volte allo stesso modo in entrambe le partenze e poteva essere molto pericoloso. Se nessuno lo ferma, però, continuerà a correre così. Nessun pilota è contento dell’operato degli Stewards. Se c’è un incidente penalizzano, se non c’è un incidente, come oggi ed è stata una fortuna, non penalizzano”.

“Mi chiedo allora cosa servono a questo punto dei commissari – è lo sfogo del centauro dell’Aprilia – se non viene effettuata un’analisi più approfondita di quanto avviene in gara a prescindere dal fatto che si incappi in una caduta o meno. Sembra una guerra che non possiamo vincere”.

OMNISPORT | 08-08-2021 17:09