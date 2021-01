Alena Seredova risponde sul rapporto con Buffon e Ilaria D'Amico

Alena Seredova ha superato il Covid, condividendo lo sconforto e le ansie, divenendo a sua volta una delle principali testimoni di quanto affrontato e patito nella malattia. Oggi ha ripreso la sua vita professionale e familiare, provata ma anche grata come da lei stessa affermato a più riprese per aver superato senza complicazioni serie. Alena ha desiderato mantenere saldo il rapporto sui social con i suoi followers e ha dediso di parlare di ciò e degli aspetti più privati della sua vita personale, oggi allietata dall’arrivo di Vivienne Charlotte, nata dalla storia con l’imprenditore e cugino di Andrea Agnelli (presidente della Juventus), Alessandro Nasi.

Alena Seredova e il rapporto con Ilaria D’Amico

Su Instagram, in una diretta, la Seredova si è aperta e senza alcuna remora o filtro ha deciso di rispondere anche alle domande più scomode sulla nuova relazione con l’ex marito Gigi Buffon e la nuova compagna, Ilaria D’Amico.

Della giornalista e conduttrice televisiva, Alena ha già parlato in passato. Sono trascorsi anni da quando si è interrotto il suo matrimonio, proprio a causa dell’amore tra Buffon e la giornalista, da cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia; un lutto che la Seredova ha elaborato con il tempo e la cura dei suoi bambini, Louis Thomas e David Lee.

La famiglia di Alena Seredova e Buffon

I figli che oggi vivono con lei e Alessandro Nasi, suo compagno dal 2006 e che è padre della sua ultimogenita. “A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D’Amico?”, ha chiesto una follower fan a Alena. “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale…”. Una seconda domanda è più puntuale sul tema: “Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava”, ha scritto qualcuno e lei ha replicato: “Penso che il passaggio è molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”.

Nulla che riesca a far vacillare la nuova storia con Nasi, che in più di una circostanza Alena ha indicato come una figura di grande solidità e importante anche per i figli avuti da Buffon. E che le ha restituito grande serenità.

VIRGILIO SPORT | 07-01-2021 11:01