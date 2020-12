Alena Seredova finalmente fuori dal Covid: "Ho avuto paura"

Quando Alena Seredova pubblicò la foto con cui annunciava di aver contratto il Covid e di essere sintomatica, fece quel 13 novembre una scelta importante. Ha sensibilizzato, ancora e ancora, sulla necessità del distanziamento, sull’uso delle mascherine e anche sulla prudenza in una pandemia ancora oggi presente.

Alena Seredova e il Covid: la grande paura del ricovero

Non è stato semplice, né la guarigione né la lontananza da sua figlia Vivienne Charlotte, la bimba di pochi mesi avuta a maggio da Alessandro Nasi, suo compagno e manager della famiglia Agnelli.

“Sono stata fortunata -ha raccontato al Corriere Alena — perché sono stata male solo qualche giorno. Ma quanta gente è stata malissimo e quanti morti. Ho avuto molta paura, perché non sai come questo terribile virus attaccherà il tuo corpo. In poco tempo ho iniziato a soffrire a ho avuto timore di finire velocemente in ospedale. Fortunatamente non è stato così”.

“Questa pandemia sta sconvolgendo tutte le nostre abitudini e quindi non so come potrei sentirmi. Inoltre non si può pensare solo a sé, bisogna anche prendere in considerazione le esigenze degli altri figli. I miei due maschi stanno diventando grandi ma di fidanzate, lo sanno, in casa non me ne devono portare prima dei 40 anni”, ha ironizzato.

Il rapporto con Buffon e l’amore per Nasi: matrimonio per la Seredova?

Non tutto è stato superato, come rivelato spesso nelle dirette via Instagram senza filtri alle sue followers, consapevole che ora i tempi sono quelli della comprensione ma la fine del suo legame con Gianluigi Buffon (oggi insieme alla giornalista Ilaria D’Amico) non è stato indolore. Ha segnato la sua esistenza e quella dei suoi due figli, Louis Thomas e David Lee. La serenità è stata una conquista, una libertà costruita con la famiglia cucita addosso per la Seredova.

Dopo l’arrivo di Vivienne e l’amore dimostrato da Alessandro Nasi, che sia maturato il tempo del matrimonio? “Non ne abbiamo parlato ma quando ci si ama e si mette su famiglia è naturale che prima o poi accada. Vorrei poter avere tutti i miei cari intorno e di questi tempi non è possibile”.

VIRGILIO SPORT | 11-12-2020 13:22