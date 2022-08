Alesi duro sulla Mercedes: "Non vinceranno GP quest'anno"

22-08-2022 08:27

Parla senza mezze misure l’ex pilota della Ferrari, quando descrive la situazione attuale della Mercedes.

Nonostante la pole position trovata da George Russell nel Gp di Ungheria ed i costanti miglioramenti del team tedesco, come dimostra il doppio podio consecutivo raggiunto da Hamilton e Russell, rispettivamente al 2° e 3° posto all’Hungaroring appunto, il pilota francese non ritiene la Mercedes in grado di fare un ulteriore salto di qualità.

Se in casa tedesca regna senza dubbio molto più ottimismo rispetto a qualche mese fa, confermato anche dalle parole del TP, TOTo Wolff, Jean Alesi, intervenuto nel programma Give me Sport, ritiene infatti che la casa anglo-tedesca non riuscirà a vincere un GP entro la fine del campionato in corso: “Parlo per esperienza, non tanto per dire. Quando una macchina come in questo caso la Mercedes, nasce con dei problemi, non si è in grado di risolverli tutti in una volta– ha affermato – si può arrivare ad un compromesso, ma questa cosa in Formula 1 non funziona, si sa. In circostanze normali, non credo che Mercedes sia in grado di poter vincere i Gran Premi prima della fine del campionato“.