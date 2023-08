Alex Schwazer al GF 2023: tra i "vipponi" anche Giampiero Mughini

Voci e rumors sempre più insistenti vogliono Alex Schwazer e Giampiero Mughini nel cast della prossima edizione del Grande Fratello: il marciatore e l'opinionista nella 'Casa'.

18-08-2023 19:22

Dal sogno di partecipare all’Olimpiade di Parigi, che rischia di diventare utopia ogni giorno che passa, alle clamorose indiscrezioni che lo vogliono concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Strana la parabola di Alex Schwazer, il marciatore altoatesino al centro di un’annosa querelle con la Wada per le ormai note faccende di doping. Dopo la serie Netflix dedicata alla sua vicenda, e dopo una fugace comparsata a Pechino Express 2022, Schwazer potrebbe tornare a essere protagonista sugli schermi televisivi, addirittura da inquilino della ‘Casa’ più famosa (e spiata) d’Italia.

Schwazer nel “nuovo” Grande Fratello di Signorini

Voci e rumors sempre più insistenti, ripresi e rilanciati da diverse testate, vogliono infatti Schwazer tra i “vipponi” della prossima edizione del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che prenderà il via il prossimo 11 settembre. Un’edizione rinnovata, aperta a personaggi pubblici e anche ai “nip”, la gente comune per intenderci. Un’edizione del reality, soprattutto, che nelle intenzioni di Pier Silvio Berlusconi dovrebbe essere “meno trash” e più votata a conversazioni, discussioni e a temi culturalmente stimolanti, con un interesse marcato sulle storie personali dei partecipanti.

La lotta di Schwazer per rientrare in gara a Parigi 2024

Schwazer, campione olimpico nella 50 km di marcia a Pechino 2008, è stato squalificato a livello internazionale fino al 2024 ed è tuttora in lotta con la Iaaf e la Wada per veder riconosciute le proprie ragioni. La partecipazione al GF 2023, se confermata, potrebbe essere utile al marciatore per esporre le proprie ragioni e per illustrare meglio la sua vicenda. La speranza, naturalmente, è quella di poter tornare a gareggiare, magari proprio a Parigi, sede dei Giochi il prossimo anno.

Il cast del GF 2023: spunta anche Giampiero Mughini

Oltre a Schwazer, un altro personaggio ben conosciuto dagli sportivi che potrebbe prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello è Giampiero Mughini, come annunciato dal sito Dagospia. Il vulcanico tifoso della Juventus è opinionista versatile e multiforme, già visto all’opera da concorrente in un reality, Ballando con le stelle su Rai Uno. Questa volta, più che ballare, Mughini dovrebbe elevare il tasso culturale e stilistico della ‘Casa’ di Cinecittà. Altri possibili concorrenti, stando sempre alle indiscrezioni raccolte sul web, potrebbero essere Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Rosanna Fratello, Ninetto Davoli, Justine Mattera e Annalisa Chirico.