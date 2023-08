Juventus: Szczesny, una dichiarazione d'amore che fa impazzire i tifosi

Il portiere polacco commenta le voci di mercato, dice no ad eventuali maxiofferte dei sauditi e non si fascia la testa per una stagione senza coppe

17-08-2023 17:17

Radiomercato da giorni lo dà al Bayern, con la Juventus che sarebbe intenzionata a puntare sulla coppia Perin-Carnesecchi per quest’anno e magari a fare un pensierino a Donnarumma per il futuro ma come stanno veramente le cose con Szczesny? Il portiere polacco ha deciso di uscire allo scoperto in un’intervista a TVP SPORT.

Szczesny si vede ancora titolare alla Juventus

Il n.1 bianconero allontana i riumours e dice: “Che maglietta indosso davanti a te? Sì, quella della Juve. Ho detto più volte che finché la Juventus mi vorrà, resterò lì. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della Juventus. A meno che non mi vogliano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus”.

Szczesny pronto a rifiutare anche i soldi arabi

Un’idea che non sembra suscettibile di variazioni anche a fronte di maxiofferte: “Se chiama l’Arabia? Ho un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi”.

La prossima sarà per lui e la Juve una stagione senza Europa

Stagione senza Europa per lui e i bianconeri: “Siamo stati espulsi dalle coppe europee e non ho intenzione di fare nulla al riguardo. Non è la fine del mondo per me, siamo stati trattati come siamo stati trattati. Avremo sicuramente tutto il tempo per lavorare durante la settimana. C’è la motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alti”.

Szczesny non si vede ancora in campo a 40 anni come Buffon

Sul futuro idee chiare: “Per ora mi sento bene, ma non mi sento pronto per giocare fino ai 40 anni. Come Buffon? No no. Penso di non avere molto tempo a disposizione. Ho sempre pensato di concludere la mia carriera mentre ero ancora al top. A 20 anni sapevo già che non avrei giocato fino a quarant’anni. Non so quanto la mia situazione di vita cambi la decisione, ma è sicuramente uno dei motivi che mi aiuterà, spero, ad accettare più facilmente che debba finire”.

I tifosi esaltano la scelta di Szczesny

Fioccano i commenti sul web. “Fa bene Szczesny, ha una caterva di soldi e se li vuol godere in un continente libero come il nostro, non in un paese retrograda”, oppure: “Finalmente uno che ragiona ancora da calciatore, e non da baby pensionato” e ancora: “Tek bianconero vero. L’ho sempre stimato. Dopo l’ultima dichiarazione, è diventato un idolo” e poi: “Per fortuna nel calcio ci sono ancora persone come Szczesny. Chapeau” e infine: “è il portiere e l’uomo più sottovalutato della storia. In mezzo a tanti mezzi uomini lui è un gigante!”