Calciomercato Juve, il Bayern piomba su Szczesny: bianconeri su Carnesecchi. Tifosi scatenati

Juve, il Bayern Monaco starebbe pensando a Szczesny. In caso di addio del numero uno polacco, i bianconeri andrebbero su Marco Carnesecchi dell'Atalanta

14-08-2023 17:57

Wojciech Szczesny al Bayern Monaco, Marco Carnesecchi alla Juventus. Questa la prospettiva che sta facendosi largo nelle ultime ore di un calciomercato bianconero caratterizzato fin qui da pochi sussulti, tanti prestiti e la conferma di Adrien Rabiot. Una eventualità, quella di vedere l’attuale portiere dell’Atalanta sbarcare sotto la Mole che pare incontrare i favori dei tifosi della Vecchia Signora.

Juve, sirene bavaresi per Szczesny

Szczesny potrebbe salutare la Juventus. Proprio nell’estate in cui le voci di calciomercato attorno al numero uno polacco sembravano echi lontanissimi, ci pensa il Bayern Monaco – alla disperata ricerca di un estremo difensore per coprire l’assenza di Manuel Neuer e la partenza di Yann Sommer – a riallontanare Wojciech dai bianconeri e aprire uno scenario fino a poche ore fa impensabile.

Bayern alla ricerca di un portiere

In attesa di capire se qualcosa si muoverà in avanti, con l’asse Torino-Londra tiepido, ma non raffreddato del tutto per lo scambio Vlahovic-Lukaku con il Chelsea, la Juventus e Cristiano Giuntoli potrebbero essere presto costretti a rivedere i piani per la porta. Le indiscrezioni parlo di un interessamento concreto dei bavaresi per Szczesny. Risolta la questione Harry Kane, infatti, i campioni di Germania possono dedicarsi pienamente a quella relativa alla porta.

La netta sconfitta 0-3 in Supercoppa di Germania contro il Lipsia ha visto Thomas Tuchel affidare la porta al 35enne eterno secondo, Sven Ulreich. Il ko non è certo solo colpa dell’ex Stoccarda e Amburgo che, pur non impeccabile nelle uscite, in un paio di occasioni ci ha anche messo una pezza ed è andato a centimetri dal parare il rigore del definitivo hat-trick di uno scatenato Dani Olmo.

Il Bayern Monaco dietro l’esclusione di Szczesny?

Una corazzata come il Bayern impegnata in tutte le competizioni non può, però, certamente restare scoperta in un ruolo fondamentale come quello del portiere. Ed ecco che, a rivalutarla oggi, dietro l’esclusione di Szczesny dall’amichevole a reti bianche con l’Atalanta – ufficialmente per sovraccarico muscolare – potrebbe proprio celarsi un primo contatto tra la Juventus e la dirigenza bavarese.

Bayern tra Szczesny, Bounou e De Gea

Il Bayern avrebbe, comunque, individuato come primo obiettivo quel Yassine “Bono” Bounou che tanto bene ha fatto al Mondiale in Qatar con il Marocco e lo scorso 31 maggio è stato protagonista con il Siviglia nella finale di Europa League vinta ai danni della Roma di José Mourinho. In lizza c’è, inoltre, David De Gea, svincolato dallo United e ancora in cerca di una sistemazione.

Addio Szczesny? Juve su Carnesecchi

Szczesny resta più di un’alternativa e, così, la Juve si guarda intorno e torna a pensare a quello che molti indicano come l’erede di uno che sotto la Mole qualcosina ha vinto… Gianlugi Buffon. Parliamo, come detto, del portiere dell’Atalanta, Carnesecchi che a Bergamo potrebbe rubare il posto a Juan Musso ed essere titolare dopo l’ottima stagione alla Cremonese. Di conferme non ce ne sono, ma i rumors riportati da TuttoAtalanta.com sembrano spingere verso questa – a cinque giorni dall’inizio della Serie A – clamorosa direzione.

I tifosi bianconeri si dividono su Carnesecchi

Sui social, i tifosi della Vecchia Signora dimostrano di non disdegnare affatto la possibilità. Qualcuno scrive: “Perin Carnesecchi sei a posto per 15 anni” e ancora: “Salgo già ora sul carro di Carnesecchi”, “Secondo me alla Juventus farebbe benissimo”, “Per me Carnesecchi è un grande si se deve esserci cambiamento che lo si faccia con questi giovani”, “Carnesecchi per Szczęsny è un grosso sì: riesco a scriverlo senza fare copia/incolla”.

Non manca, comunque, chi storce il naso e scrive: “Assolutamente no, ok il pesante ingaggio però Tek è una certezza, fra due anni ci presentiamo in Champions con Perin-Carnesecchi? Mmm” e poi: “Io non prenderei Carnesecchi, sinceramente non mi fa impazzire (soprattutto appena vedremo il prezzo fatto dall’Atalanta)”, “Per me è un ottimo portiere, però se prendi Carnesecchi lo devi far giocare sennò è inutile”, “Quello da prendere era Vicario. Dubbioso su Carnesecchi”.