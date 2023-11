Alex Schwazer doping, sentenza in arrivo? L'attesa nella casa del GF e le tappe della discussa squalifica Wada

Alex Schwazer continua ad allenarsi nella casa del GF mentre la WADA continua a temporeggiare sulla vicenda che potrebbe portare a uno sconto della squalifica.

07-11-2023 11:56

E se l’attesa del piacere fosse essa stessa il piacere? Non ditelo ad Alex Schwazer, che dei tempi biblici della giustizia (giustizia?) sportiva ormai ne ha piene le tasche. Anche con l’ultima sentenza, quella che in un modo o nell’altro potrà mettere una volta per tutte la parola fine a una storia intricata, snervante, di quelle in cui buoni e cattivi si sono alternati in una lunga scia di corsi e ricorsi.

Da un lato la WADA, che ha “deciso” sostanzialmente di impedire al marciatore altoatesino di tornare a competere ai massimi livelli dopo la positività all’EPO del 2012 e la discussa (probabilmente manipolata) provetta che nel 2016 determinò la fine della carriera di Schwazer, reo di aver assunto anabolizzanti (tesi sempre negata dall’atleta).

Dall’altra appunto Schwazer, che non ha mai smesso di allenarsi, desideroso di poter beneficiare di una chance che lui sente legittima, specie dopo tutti gli sforzi fatti assieme a Sandro Donati per tornare a gareggiare seguendo un rigidissimo protocollo di preparazione, peraltro sotto la luce del sole. Una storia che si protrae da quasi 8 anni, e che senza un verdetto atteso a giorni rischia di vedere preclusa ogni possibile soluzione alternativa allo stop definitivo.

Il sogno Parigi 2024: il crono da fare e la concorrenza interna

Schwazer sogna di poter gareggiare a Parigi, dove la marcia sarà presente soltanto con la 20 km (non esiste più la 50 km che nel 2008 gli consegnò la medaglia d’oro olimpica). Proposito che si scontra da un lato con la competitività della nazionale italiana, dove ci sono Massimo Stano (campione olimpico in carica), Francesco Fortunato e Andrea Cosi (più Matteo Giupponi) in lizza per i tre posti che spettano alla nazionale italiana.

Dall’altro con la necessità di riuscire a far segnare il tempo necessario per la qualificazione, che World Athletics (che nel 2016, all’epoca dell’ultimo discusso e controverso controllo antidoping, si chiamava ancora Iaaf) ha fissato in 1h20’10”, da conseguire entro e non oltre il 30 giugno.

Ma la squalifica di Alex scadrà il 7 luglio 2024, e se non è giustizia a orologeria questa… insomma, tutto sembra lasciar pensare che gli organismi internazionali abbiano studiato le mosse in modo tale da impedire qualsiasi soluzione alternativa all’esclusione forzata del marciatore, senza voler correre il rischio che possa realmente qualificarsi per i prossimi giochi parigini.

Il “sostanzioso aiuto” come ultima carta, ma la WADA prende tempo

Un passaggio chiave è atteso a breve e riguarderà la possibilità che Schwazer possa beneficiare di uno sconto sugli 8 anni di squalifica. L’atleta a metà del 2021 ha infatti denunciato all’AIU, il nuovo organismo antidoping al quale s’è affidata World Athletics, un caso di un tecnico che, seppur sottoposto anch’esso a squalifica, ha continuato a lavorare e a collaborare con alcuni atleti, quindi violando il codice antidoping internazionale. Il regolamento prevede che se se un atleta porti un “sostanzioso aiuto” per smascherare simili situazioni possa beneficiare di uno sconto fino al 75% della sanzione, anche se nel caso di Schwazer basterebbe anche un 10%, poiché è pressappoco il tempo rimanente della stessa.

L’altoatesino ha fatto la deposizione due anni fa e l’iter ha portato all’effettiva radiazione del tecnico coinvolto, ma a quel punto i tempi della “giustizia sportiva” hanno cominciato con sospetto ad allungarsi nuovamente. Tanto che AIU ha impiegato più di un anno per trasmettere la documentazione a World Athletics (l’ha fatto soltanto nel dicembre 2022), e s’è presa ulteriori tre mesi per inviarla alla WADA, il cui parere è vincolante.

Di solito, quando un atleta viene riconosciuto di “sostanzioso aiuto”, nell’arco di un paio di mesi dalla fine delle indagini viene riabilitato con uno sconto del 50% della pena. Non così per Schwazer, che a fine aprile s’è visto recapitare 12 punti da chiarire da parte della WADA, ai quali ha risposto in tempi rapidi.

Ma dall’agenzia internazionale nessuno s’è fatto più vivo, col sospetto che non lo farà alcuno ancora per un po’. Perché se dovesse essere accolta definitivamente la tesi del “sostanzioso aiuto”, lo sconto sulla squalifica sarebbe automatico. E Schwazer avrebbe il tempo per provare a centrare il crono per Parigi, giocandosi poi la convocazione in nazionale.

Lo sciopero della fame al GF e quel brutto presentimento

Alex si trova da settimane nella casa del Grande Fratello, dove peraltro l’amico Massimiliano Varrese ha proposto uno sciopero della fame assieme ad altri inquilini della casa per provare a mandare un segnale forte all’esterno, così da far comprendere l’ingiustizia alla quale è sottoposto da anni il marciatore. Che continua ad allenarsi sul tapis roulant messo a disposizione della produzione, conscio però che il sogno di marciare a Parigi è quasi definitivamente sfumato.

L‘immobilismo di WADA è un ulteriore segnale che nelle stanze dei bottoni hanno deciso chiaramente quale sia la strategia da adottare, quella appunto dell’attesa. Un’attesa che porterà soltanto all’esaurirsi dei tempi previsti per tentare di tornare in gioco, una sorta di “accanimento” sotto gli occhi di tutti.

Alex, intanto, continua a correre. Guardandosi allo specchio, come ha sempre fatto da quel maledetto giorno del luglio 2012, quando in lacrime ammise di aver assunto EPO prima dei giochi di Londra. Un errore che ha pagato ben oltre la colpa commessa, al punto che oggi ci si domanda perché debba essere stato scelto come l’agnello sacrificale di un sistema dove si preferisce colpire un atleta per “salvarne” altri 10, magari colpevoli per davvero.