Alexandre Muller minacciato di morte dopo un ko a Bastad: il tennista francese pubblica tutto, sdegno social

Dopo la sconfitta al primo turno del torneo svedese contro il kazako Denis Yevseyev, il francese ha condiviso alcuni messaggi choc ricevuti su Instagram: web in tilt.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Perde una partita al primo turno del torneo di Bastad, accende il telefonino e si ritrova minacciato di morte. È quanto accaduto ad Alexandre Muller, il 27enne tennista francese sconfitto dal kazako Denis Yevseyev nella sfida inaugurale sulla terra rossa svedese. Una sconfitta inattesa che, evidentemente, è “costata” cara a qualche scommettitore, che si è spinto a contattare Muller sui social augurandogli le peggiori cose, a lui e alla sua famiglia. Ma si può?

Pistola, proiettili e minacce: Muller pubblica i messaggi

Sono sempre di più i tennisti che denunciano minacce, intimidazioni, insulti e vessazioni da parte di scommettitori e presunti “tifosi”. E altrettanto ha fatto Muller, che anziché incassare in silenzio ha condiviso sui social gli incredibili messaggi ricevuti su Instagram al termine della partita. La foto di una pistola con dei proiettili e le parole, tutt’altro che carine, del suo “fan” (si fa per dire): “Figlio di p… sei morto. Morirai, ti tirerò un colpo di pistola in testa. Sei morto, figlio di p…”. E ancora: “Spero che tutta la tua famiglia possa morire di cancro”.

Bastad, la clamorosa sconfitta del francese contro Yevseyev

Ma che era successo, al punto da costare a Muller la ricezione di messaggi di questo tenore? Semplice: il francese, numero 103 al mondo, aveva appena perso in due set contro un avversario posizionato 57 posizioni più indietro nel ranking. Yevseyev è approdato agli ottavi di finale dell’ATP 250 svedese, dove affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, grazie a un doppio 7-5 ai danni del transalpino, costretto ad abbandonare subito il tabellone. Costretto, soprattutto, a sorbirsi pure le minacce, i “cazziatoni” e gli annunci espliciti di “ritorsioni” di uno scommettitore deluso.

La solidarietà del web per Muller: “Denuncialo alla polizia”

Sui social in tanti hanno espresso la propria solidarietà a Muller. “Un cretino di più, non farci caso”. Oppure: “Incredibile dove possa arrivare la stupidità umana”. Diversi gli utenti che hanno provato a “rassicurare” il tennista facendogli notare come la foto sia stata presa su Google e dunque la pistola non sia nelle disponibilità del fantomatico scommettitore. Altri hanno invitato Muller a rivolgersi alla polizia. Non è la prima volta e forse non sarà l’ultima che i tennisti subiscono messaggi offensivi: ma cosa sta facendo l’ATP per risolvere il problema? Quando questa odiosa piaga sociale potrà dirsi pienamente risolta?