Alexis Sanchez verso l'uscita dall'Inter: c'è un'ipotesi ritorno

Il futuro di Alexis Sanchez è sempre più lontano dall’Inter. L’attaccante cileno si sta guardando intorno da diverso tempo e come riporta La Tercera c’è anche il Marsiglia su di lui. L’allenatore Jorge Sampaoli, suo connazionale, sta provando infatti a convincerlo ad andare in Ligue 1.

Ma le possibilità, come ammesso al quotidiano da un parente di Sanchez, sono diverse: “Ci sono numerose opzioni sul tavolo, il Marsiglia è una di queste. Altre, come il Barcellona, però lo allettano di più. Deciderà sul suo futuro dopo il 30 giugno”. Il cileno potrebbe così tornare in blaugrana, dove c’era già stato dal 2011 al 2014.

