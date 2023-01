Alfa Romeo, Alunni Bravi è il nuovo team principal

26-01-2023 14:30

L’Alfa Romeo ha ufficializzato il nome del successore di Frédéric Vasseur nel ruolo di team principal. La scelta è caduta su un italiano, Alessandro Alunni Bravi, figura già interna alla scuderia del Biscione.

Dopo l’addio di Mattia Binotto, sostituito in Ferrari proprio da Vasseur, resta quindi in F1 la “quota italiana” dei team principal grazie alla decisione dei vertici dell’Alfa e in particolare di Andreas Seidl, nuovo amministratore delegato del Gruppo Sauber ed ex McLaren.

Umbro, classe ’74, Alunni Bravi, che lavora nel team Sauber dal 2017, ha preso in carico anche il ruolo di rappresentante del team di F1 e avrà quindi il compito di rappresentare il team di Hinwil in tutte le funzioni ufficiali durante i weekend di gara, sia in pista che fuori. L’obiettivo in vista dell’ultima stagione in F1 dell’Alfa Romeo, che uscirà dal Circus al termine del 2023, è quello di fare crescere ulteriormente la scuderia Sauber, in attesa che scatti la partnership con Audi Sport a partire dal 2026.

Queste le prime parole di Alunni Bravi dopo la nomina: “Voglio ringraziare Andreas e i nostri azionisti per la loro fiducia, e voglio ribadire il mio impegno a dare il massimo per essere all’altezza delle loro aspettative e rappresentare la squadra nel miglior modo possibile. È un enorme privilegio continuare a lavorare con un gruppo di persone incredibili che, nel corso di molti anni, mi hanno aiutato a integrarmi all’interno del Gruppo Sauber: ciò che mi hanno dato in questo periodo mi permetterà di svolgere questo compito e di rappresentare la squadra secondo la nostra visione condivisa e i nostri obiettivi“.

Seidl ha invece contestualmente annunciato che grazie alla promozione di Alunni Bravi potrà concentrarsi maggiormente sulla crescita del Gruppo extra-piste: “La vasta esperienza di Alessandro nel motorsport lo ha dotato di tutti gli strumenti necessari per avere successo, e la sua profonda conoscenza della squadra, di cui fa parte da oltre cinque anni, garantirà stabilità e continuità alla nostra progressione. Grazie al suo arrivo potrò concentrarmi sulla crescita del Gruppo e prepararmi alle sfide e alle opportunità che ci attendono”