Alfa Romeo, Monchaux: “Zhou è un’ottima sorpresa”

18-08-2022 12:06

Il direttore tecnico dell’Alfa Romeo, Hinwil Jan Monchaux, è rimasto piacevolmente colpito dall’approccio che ha avuto in F1 il pilota cinese Zhou.

Dopo tante critiche al momento della firma, l’alfiere della scuderia italo svizzera ha dimostrato con i fatti e in pista la sua abilità, mettendo a tacere chi invece pensava soltanto alla sua presenza sul sedile della Alfa-Romeo Sauber soltanto per ragioni economiche e di sponsor.

Al giro di boa della stagione, il pilota cinese in forza al team del Biscione ha conquistato cinque punti mostrando un’ottima crescita nell’arco delle 13 gare finora disputate.

“Zhou per me rappresenta senza dubbio una sorpresa positiva della stagione – ha detto Monchaux, citato da Formula1.com – Si sta dimostrando un grande pilota. Sta imparando molto velocemente tutto quello che deve imparare un pilota all’esordio in F1, è molto concentrato, è stato impressionante in gara fin dall’inizio come capacità di sorpasso. È bravo anche perché, non danneggia la macchina, di solito è pulito e nelle qualifiche è progredito costantemente”.