Alfa Romeo-Sauber: Bottas fa un bilancio della sua prima stagione

19-09-2022 12:20

Dopo aver corso tre stagioni con la Williams e quattro con la Mercedes, questa stagione, Valtteri Bottas ha esordito al volante della Alfa Romeo-Sauber. Il pilota finlandese, anche se mancano ancora alcuni Gp al termine ufficiale del campionato dlemondo, ha voluto fare un bilancio di quello che è stato questo primo anno, nella nuova scuderia.

Il trentatrenne grazie alla sua grande fiducia in Fred Vasseur, ha sposato in toto il progetto Alfa Romeo e sarà lì anche quando il team tornerà a chiamarsi Sauber. Questa stagione, avendo come compagno di squadra un rookie, per la prima volta, ha vestito i panni del team leader.

“È stato un passaggio naturale, considerando che il mio compagno di squadra è un esordiente. In questa su aprima stagione mi ha chiesto molte cose e sono stato contento di poter essere d’aiuto, anche perché, provenendo dalla Mercedes ho cercato di mettere a disposizione ciò che ho appreso in quattro stagioni, in una team di vertice”.

La stagione per Bottas era iniziata abbastanza bene, centrando più volte la top 10, poi un cambio netto: in estate infatti, l’impressione è che l’Alfa Romeo abbia perso competitività…nei confronti di altri team. Il finlandese conferma questo trend e prova a dare una spiegazione in merito.

“Uno dei problemi che abbiamo avuto è relativo alla velocità di produzione di diverse componenti, la squadra ha affrontato molto seriamente questo aspetto, siamo coscienti di avere bisogno di più risorse perché ci siamo ritrovati ad avere progetti portati in galleria del vento ma non realizzati per mancanza di personale. Il prossimo anno avremo a disposizione un organico maggiore e sarà sicuramente un passaggio importante per la crescita della squadra. Se pensate che al momento siamo in 500, ma, per fare un esempio, in Williams sono 750, ci manca qualcosa dal punto di vista numerico ed è per questo motivo che la squadra è alla ricerca di personale. Zero problemi invece per quanto concerne il budget”.