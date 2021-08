Alfa Romeo, Vasseur applaude la crescita di Giovinazzi

Punta in alto Frederic Vasseur che, registrato il prolungamento della partnership tra la Sauber e la casa del Biscione, per la prossima stagione non ha ancora individuato la propria coppia di piloti titolari.

A breve sicuramente arriveranno delle novità in merito ma non è da escludere che al volante dell’Alfa Romeo l’anno prossimo vengano confermati i due che attualmente, pur non senza qualche difficoltà, stanno tenendo alto il nome della scuderia svizzera: Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

“Siamo molto ambiziosi. Stiamo crescendo a livello di partner, sponsor e così via, il portafoglio sta crescendo. La collaborazione con Alfa è solida e a lungo termine, Ferrari sta facendo un buon lavoro, sta migliorando a sua volta e noi stiamo crescendo dal punto di vista del telaio, mi sento molto positivo” ha dichiarato Vasseur ad Autosport prima di fare il punto sulle prestazioni dei suoi attuali piloti.

“Nel 2019, quando Kimi arrivò, aveva vinto con la Ferrari ad Austin, eravamo in una situazione difficile e venivamo anche dal 2017, molto duro per la Sauber. Lui ha capito la sfida e sposato il progetto. Bisogna essere molto chiari con i piloti ed essere trasparenti, senza creare illusioni” ha continuato il dirigente francese.

“Giovinazzi sta facendo un ottimo lavoro in qualifica, mentre Kimi è più sul pezzo in gara, riesce a compensare il distacco con Antonio nei primi giri. Lui però è cresciuto in termini di qualità, riesce a capire molto meglio le prestazioni della vettura. Deve migliorare nei primi istanti di gara, sulla gestione della stessa e delle gomme, ma conosce perfettamente la situazione”.

OMNISPORT | 23-08-2021 13:09