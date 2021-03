Alfredo Aglietti strizza l'occhio alla Reggina

La seconda stagione di Alfredo Aglietti sulla panchina del Chievo sta procedendo senza la continuità di rendimento necessaria per una squadra che punta alla promozione in Serie A.

Subentrato lo scorso anno a Michele Marcolini e in grado di portare la squadra fino alla semifinale playoff, il tecnico toscano vuole quantomeno ripetersi in questo campionato. Qualora l’obiettivo non venisse centrato la permanenza a Verona sarebbe tutt’altro che certa.

Come riportato da ‘Citynow.it’, Aglietti ha ribadito di trovarsi bene al Chievo, strizzando però l’occhio alla possibilità di allenare in futuro una squadra nella quale è stato protagonista come giocatore, la Reggina.

“Io e la mia famiglia saremo sempre legati a Reggio. Adesso pensiamo al presente, ma non nego in futuro che poter allenare la Reggina sarebbe bellissimo” ha ammesso l’ex tecnico del Verona.

Aglietti ha militato in amaranto nel biennio 1994-’96, contribuendo alla promozione in Serie B nella prima stagione e poi siglando 18 reti nel campionato del proprio debutto tra i cadetti per poi approdare in A con il Napoli.



OMNISPORT | 29-03-2021 13:59