Alice e Alvaro Morata, il vero amore in giro per Londra

L’amore, quello vero. Certe emozioni non possono essere fake, neanche nell’epoca dei selfie e del photoshop. Alice Campello è senz’altro una delle wags più sexy e apprezzate del pianeta Terra, eppure, pur passando la vita tra selfie e servizi fotografici, nell’ultimo post non ha saputo trattenere tutta la sua gioia più naturale mentre il marito Alvaro Morata le stampava un bel bacio sulla fronte.

Ed ecco che anche una delle modelle più ammalianti dell’intero panorama internazionale torna bambina, grazia a un’espressione di innocenza che neanche riprovando allo specchio mille volte saprebbe riprodurre. Non a caso la didascalia della foto in questione recita un ermetico quanto esplicativo Love love love con tanto di cuoricini a corredo, dal momento che non sempre le parole riescono a descrivere fedelmente l’universo che si ha dentro.

La coppia passeggia per le strade di Londra insieme ai gemellini nati dal loro amore in estate: come nelle migliori pubblicità Alvaro e Alice spingono insieme il passeggino abbracciati e dispensando baci a destra e a manca; eppure, se questo potrebbe essere considerato l’ennesimo modo per racimolare clic e follower sui social, l’espressione estatica della Campello regala tutt’altra connotazione alla fotografia. E anche i follower più spietati per una volta mettono da parte il loro sarcasmo da tastiera per rivolgere alla coppia i complimenti più disinteressati, deponendo per un attimo l’ascia di guerra e soffermandosi sulla bellezza di un amore così genuino

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 10:15