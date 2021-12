Alice Robinson positiva al Covid-19

19-12-2021 22:22

Alice Robinson ha annunciato sui social, di essere stata trovata positiva al Covid-19 la scorsa settimana mentre era in Italia e si stava allenando per i due giganti di Courchevel di martedì e mercoledì, che dovrà quasi sicuramente saltare perché ancora in isolamento. La notizia è stata riportata da scimagazine.it. Dopo Lara Gut il Circo Rosa perde un altro dei suoi pezzi più pregiati. Ecco il testo del post della neozelandese.

“Alcuni di voi avranno visto che oggi non ho corso il superG in Val d’Isère. Sfortunatamente sono risultata positiva al Covid-19 la scorsa settimana mentre mi stavo allenando in Italia e da allora sono stata in isolamento. Ciò significa che probabilmente dovrò anche saltare le 2 gare di gigante la prossima settimana a Courchevel e per questo sono estremamente delusa. Sto bene e ora sto solo cercando di recuperare il più velocemente possibile e cercare di tornare in pista il prima possibile”.

