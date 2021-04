All'ascesa di Georgina si aggiunge nuovo capitolo, gioia Ronaldo

In questa tormentata fase della sua carriera, Cristiano Ronaldo si gode la sua famiglia e il successo di Georgina Rodriguez, compagna intraprendente ma discreta che ha annunciato su Instagram il suo prossimo impegno professionale.

Nuovo successo per Georgina Rodriguez

Dopo le campagne di moda e, per quanto ci riguarda, l’esperienza sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo pre Covid, Georgina Rodriguez ha conquistato progressivamente uno spazio tutto suo sebbene incastrato e in sintonia con gli interessi di CR7.

L’annuncio di Georgina Rodriguez: produzione Netflix

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della protagonista, dopo le indiscrezioni: la Rodriguez ha ufficializzato così la sua partecipazione a un nuovo progetto, una sorta di reality incentrato sulla sua vita di modella, mamma e compagna del campione portoghese. Una produzione targata Netflix, di cui non si conoscono i dettagli sul piano della produzione, né la data di lancio.

Georgina Rodriguez, compagna e socia di Cristiano Ronaldo

Un risultato che aggiunge un ulteriore tassello alla carriera individuale di Georgina che ha suscitato l’entusiasmo di Cristiano: “Congratulazioni tesoro. Molto orgoglioso per te”, ha scritto su Instagram il campione portoghese a rafforzare una complicità che si è consolidata nella relazione, negli interessi extra calcistici e nelle molteplici attività che fanno di Georgina una socia perfetta nei progetti imprenditoriali che Ronaldo ha costruito. Il suo è un impero di resort, residenze, investimenti e aziende a cui la Rodriguez, pare, abbia concorso attivamente e non quale mera spettatrice.

VIRGILIO SPORT | 16-04-2021 09:13