Sanremo 2020: Georgina Rodriguez, dedica e promessa a Amadeus

Ora che non gode più di una luce riflessa, si grogiola in questa popolarità con la leggerezza e la soddisfazione che merita un evento della portata di Sanremo 2020. Per Georgina Rodriguez, protagonista con Amadeus di una serata che verrà ricordata per il suo tango e per le alzate di Cristiano Ronaldo in prima fila all’Ariston, è tempo di celebrare la notorietà acquisita e porsi obiettivi professionali più circoscritti perché questo debutto televisivo di primo piano promette altro.

O così potrebbe, vista e considerata la predisposizione di Georgina a conquistare platee diverse da quelle social, su cui è già top.

Georgina: la dedica su Instagram

Su Instagram, anche in questa ore, la compagna di Cristiano continua a ringraziare Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, con parole lievi, di grande semplicità. Non una volta, ma diverse a ribadire come sia stato lui a investirla e a gratificarla di questa grandiosa opportunità professionale.

“Sanremo è stato memorabile! Grazie per avermi fatta a sentire a mio agio in questa mia prima volta al Festival!”, le parole spese nei confronti del conduttore.

Il nuovo post

Un messaggio entusiasta, quello di Georgina, che è stato ribadito anche nell’ultimo post. Splendente nel suo abito e nel suo sorriso, la modella e compagna di CR7 ha tenuto a ricordare ancora una volta l’iperbolica esperienza sul palco del teatro: “Magic night!”, ha scritto Georgina. Che sia pronta a tornare in televisione in un contesto più strutturato ed articolato?

VIRGILIO SPORT | 13-02-2020 15:18