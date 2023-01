27-01-2023 08:52

Il prossimo 19 febbraio, a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, andrà in scena l’All Star Game NBA 2023. Ancora una volta, ci sarà LeBron James come protagonista ma non sarà il solo.

All Star Game NBA, James fa 19 ancora da capitano

A 38 anni, LeBron James è ancora una stella assoluta del mondo NBA. In corsa per diventare il miglior marcatore di sempre, LBJ è stato selezionato per quello che sarà il suo 19° All Star Game (record di Kareem-Abdul Jabbar pareggiato).

King James, essendo stato il più votato ad Ovest, sarà nuovamente capitano della sua squadra. Insieme all’asso dei Los Angeles Lakers, sono stati selezionati, come titolari, Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Dall’altra parte, brilla il nome di Giannis Antetokounmpo

Se LeBron James ha stravinto alle votazioni ad Ovest, per quanto riguarda l’Est, il più votato è stato Giannis Antetokounmpo. Per The Greek Freak si tratta della sua terza volta all’All Star Game come capitano (già accaduto nel 2019 e nel 2020).

Il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks sarà titolare insieme a Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Kyrie Irving (Brooklyn Nets) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Pesa l’assenza di Joel Embiid. L’asso dei 76ers ha raccolto 4.900.482 voti contro i 5.221.720 di Jayson Tatum.

All Star Game NBA, ora le riserve: Banchero sogna

Come riportato da ESPN, le sette riserve per squadra saranno svelate giovedì 2 febbraio. Tantissime le All Star che attendono la chiamata per far parte della notte delle stelle di Salt Lake City.

Tra chi sogna di esserci c’è anche Paolo Banchero. Il rookie meraviglia è l’orgoglio anche del basket azzurro. Sta disputando una stagione super e, in cuor suo, spera di ricevere la chiamata per la gara delle stelle. Ad onor del vero, ci sono tanti altri fuoriclasse davanti a lui. da ricordare che, ad oggi, l’unico rookie ad aver partecipato all’All Star Game dei grandi è stato Blake Griffin nel 2009.