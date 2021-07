Allarme Inter: non si sblocca il mercato in uscita, Inzaghi resta in attesa

Simone Inzaghi lo ha detto durante la conferenza stampa di presentazione, sorprendendo forse anche gli stessi dirigenti dell’Inter.

Il sunto delle dichiarazioni del tecnico piacentino nel suo primo giorno ufficiale da nerazzurro può essere questo: “La rosa è competitiva, ma non mi aspetto altre cessioni e anzi servono rinforzi sulle fasce”.

Nessuna fretta, ovviamente, perché l’ex allenatore della Lazio è consapevole del momento difficile che sta attraversando il calcio mondiale a causa della delicata congiuntura economica e l’Inter in particolare, dove sembra… un po’ più vero che altrove il motto “nessuno è incedibile”.

Simone Inzaghi si aspetta però qualche “regalo” sul mercato, ovvero giocatori di qualità che siano funzionali. Il tutto pur alla vigilia di una stagione che si annuncia ancora più equilibrata di quella scorsa, senza una squadra indicata come dominatrice, almeno nelle prime battute. O magari proprio per questo motivo.

In casa dei campioni d’Italia non sembrano esserci all’orizzonte acquisti immediati, complice anche la difficoltà nel fare mercato in uscita, fondamentale per acquisire il tesoretto indispensabile per trattare nuovi acquisti, ma è certo che il secondo colpo dopo il fuori budget per Hakan Calhanoglu, resosi necessario per quanto successo a Christian Eriksen, sarà sulle fasce.

In questo senso preoccupa la situazione legata a Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha iniziato il ritiro agli ordini di Inzaghi che però, al pari di Antonio Conte, non vede il Ninja funzionale al proprio calcio. Cessione sicura, quindi, ma dopo aver raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per la buonuscita, il centrocampista ha registrato la frenata del Cagliari: il presidente Giulini sembra essere tornato sui propri passi dopo l’iniziale offerta di ingaggio da due milioni.

L’Inter aspetta e Inzaghi pure. L’allenatore gradirebbe giocatori versatili, in grado di giocare indifferentemente a destra come a sinistra, ma per il momento la società sta valutando solo destri naturali.

Il primo della lista resta Hector Bellerin, ma l’accordo con l’Arsenal è lontano. Costoso anche il cartellino dell’olandese Denzel Dumfries, per il quale il Psv chiede non meno di 20 milioni, cifra al momento fuori portata per l’Inter.

Ecco allora spuntare la candidatura di un altro olandese, ma che già conosce la Serie A, come Hans Hateboer. L’atalantino ha saltato Euro 2020 a causa dei postumi dell’infortunio al piede che lo ha condizionato la scorsa stagione, ma ha le caratteristiche giuste per l’Inter.

La Dea non si annuncia però malleabile in fase di trattativa, non avendo necessità di vendere e chiedendo non meno di 25 milioni per uno dei giocatori cardine, condizione permettendo, del ciclo di Gian Piero Gasperini, che punta sull’olandese come una sorta di nuovo acquisto in vista della prossima stagione.

Il nome di Hateboer è comunque entrato nel taccuino di Marotta e Ausilio. Aspettando le cessioni…

