Allarme sicurezza per Italia-Inghilterra a Napoli, minacce ai tifosi d'oltremanica

Dopo i recentissimi episodi relativi agli ultras dell'Eintracht Francoforte, che hanno messo a ferro e a fuoco il centro cittadino, resta altissima l'attenzione

20-03-2023 20:00

Non c’è pace per la città di Napoli. Dopo la furia insensata degli ultras dell’Eintracht Francoforte riversatasi su locali e negozi del centro cittadino a margine dell’ultimo match di Champions League, è già tempo di pensare alla prossima minaccia ultras, questa volta proveniente dall’Inghilterra…

Napoli, non c’è pace: altra minaccia-ultras a margine di Italia-Inghilterra

Per la prima sfida del percorso di qualificazione a Euro 2024 tra l’Italia di Roberto Mancini e la nazionale dei Tre Leoni di Gareth Southgate (ischio d’inizio giovedì 23 marzo alle 20,45 allo stadio “Diego Armando Maradona”), è previsto l’arrivo da oltremanica di ben 2000 tifosi della “Perfida Albione”. Tuttavia, in senso più largo, si temono scontri e regolamenti di conti tra tifoserie con alleanze internazionali. A questo proposito, nei giorni scorsi si è tenuto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: chiaramente, la volontà è quella di attuare ogni sforzo possibile per scongiurare altri incidenti.

Napoli, annullata l’amichevole tra tifosi di Italia e Inghilterra

Dalle prime indiscrezioni, però, non sarà semplicissimo. Nelle ultime ore è stato infatti comunicato, sulle colonne del Daily Mail, l’annullamento della partita amichevole tra tifosi di Italia e Inghilterra, organizzata da Garford Beck, sempre al seguito della nazionale dei Tre Leoni.

Tifosi inglesi: “Minacciati da ultras napoletani”.

In particolare, Beck ha allertato la Figc riguardo una mail minacciosa “firmata da un gruppo ultras del Napoli – ha spiegato Beck –, in cui ci si invitava ad annullare la partita amichevole, pena l’arrivo di 60 dei loro componenti pronti a farci del male. Inevitabile che l’evento sia stato cancellato ed è un vero peccato: avevamo voglia di incontrare i nostri amici italiani e, dopo la partita, andare tutti insieme a prenderci una birra…“.