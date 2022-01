Allegri alla vigilia dell'Udinese: "Risentimento muscolare per Bonucci"

14-01-2022 15:22

Dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa, Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà la Juventus impegnata all’Allianz Stadium contro l’Udinese. “Affrontiamo una squadra fisica e che difende molto bene. Ci vorrà pazienza ma dobbiamo vincere per migliorare il rendimento contro le medio-piccole”.

Previsti diversi cambi di formazione. Quasi tutti a disposizione, ad eccezione di Leonardo Bonucci che ha rimediato un risentimento di natura muscolare: “Ci saranno diversi cambiamenti rispetto a martedì. Stanno tutti bene tranne Danilo che non è ancora disponibile e Bonucci che ieri ha avuto un piccolo risentimento, quindi non sarà a disposizione”.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala: “Le valutazioni contrattuali sono cose che non mi riguardano. Dybala l’ho cresciuto: quando è arrivato alla Juve era un bambino ora è maturato. In questa seconda parte di stagione mi aspetto molto da lui. Il suo valore non si discute: è un grande giocatore”.

La sfida contro i friulani potrebbe essere una chance per Luca Pellegrini: “Domani potrebbe giocare dall’inizio”.

La prestazione di Alex Sandro in Supercoppa: “Purtroppo ha fatto quell’errore, ma dal punto di vista difensivo ha fatto un’ottima partita”

Sulla formazione anti Udinese: “Torna Szczesny titolare. In difesa giocheranno de Ligt e Rugani. Ho un solo dubbio tra Kulusevski e Bernardeschi”.

Come gestire i calciatori con contratto in scadenza: “Problemi ad affidarsi a giocatori col futuro in bilico? C’è troppo stupore su questa roba, è una cosa normale: quando ci sono i manager che arrivano a fine contratto, non è che si impegnano di meno. Se in campo fai male non trovi il contratto né alla Juve né altrove”.

Il futuro della Juve: “L’AD Arrivabene ha spiegato bene la situazione: tutte le valutazioni verranno fatte a marzo-aprile. È un discorso di programmazione, dobbiamo solamente pensare a lavorare”.

