Allegri, bordate da Hernanes: "Guardate che combina Cambiaso, tre errori gravi"

L'analisi social del Profeta scatena i tifosi bianconeri: il riferimento a un calcio difensivista e il coinvolgimento dell'ex tecnico della Juve

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Hernanes e la frecciata a Massimiliano Allegri che tanti tifosi della Juventus hanno colto. A scatenare il dibattito è un’analisi social fatta dall’ex centrocampista bianconero, oggi tesserato con l’ASD Sale in Prima Categoria, a margine del derby della Mole vinto dalla squadra di Thiago Motta. Sotto la lente d’ingrandimento del Profeta l’azione del gol di Timothy Weah, condotta magistralmente da Andrea Cambiaso. Con ironia e sarcasmo, l’ex Lazio si è complimentato con l’esterno della nazionale, ma ha lasciato intendere anche altro.

Hernanes e l’azione di Cambiaso nel derby di Torino: frecciata ad Allegri?

Nel corso di un video pubblicato sul suo account X ufficiale, Hernanes ha analizzato nel dettaglio la straordinaria incursione di Andrea Cambiaso al minuto 18 di Juventus-Torino, quando i bianconeri sono riusciti a sbloccare una partita poi chiusa dal colpo di testa di Yildiz. Il Profeta, fan di un calcio propositivo e sempre alla ricerca della bellezza, ha spiegato da autentico “professore” (al monitor) l’azione dell’1-0 della Vecchia Signora, ma con un pizzico di ironia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Il calciatore della Juventus, Cambiaso, è ricercato dalla Giustizia del calcio e dal Tribunale sportivo per aver commesso tre reati“, ha sottolineato Hernanes all’inizio del video. “Primo reato: prende la palla sotto la sua metà campo e non la passa indietro, – ha aggiunto, alimentando i commenti dei tifosi bianconeri anti-Allegri – reato gravissimo. Secondo reato: subito dopo non passa la palla al suo compagno che è a 2 metri da lui. Non è possibile Cambiaso, rischi una grossa sanzione! Ma sarò io il tuo avvocato. Terzo reato: continua la sua progressione per tutta la linea della difesa avversaria. Non si può, non si fa così Cambiaso, bisogna tornare indietro“.

Parole che hanno scatenato i supporters juventini su X, e non solo. Chiari i riferimenti a un calcio difensivista e troppe volte legato al desiderio di non prendere gol, piuttosto che alla voglia di farne uno in più dell’avversario. L’ultimo Allegri, in tal senso, ha spesso diviso.

Hernanes: “Il calcio lo permette, bravo Cambiaso”

Argomentando la sua tesi, Hernanes ha poi lasciato proseguire il video, arrivando al tap-in vincente di Timothy Weah e alla rete che ha aperto la stracittadina torinese. Quasi tirando un sospiro di sollievo, più simile un attimo di godimento, il Profeta ha esclamato: “Aaah si può, il calcio lo permette. Bravo Cambiaso, io sarò con te: se vai in tribunale ti vengo a difendere, hai già un avvocato”, ha ribadito l’ex centrocampista della Lazio, capace di interpretare anche il ruolo di regista nella Juve di Allegri.

Hernanes e il rapporto con Allegri

Ma Hernanes ce l’ha davvero con Massimiliano Allegri? A giudicare dai tanti commenti sul web dei tifosi sì, in realtà, il brasiliano sembra lanciare un segnale, in primis, al calcio italiano, approfittando del suo legame con la Juventus e della splendida azione di Cambiaso, capace di sconvolgere i dogmi di un calcio schematico e a tratti meccanico. Del resto, di “schemi” fu proprio Allegri a parlare, nel famoso siparietto con Lele Adani su Sky Sport, quando denunciò il superamento della pratica con la teoria: l’ormai virale “siete tutti teorici”. In quella circostanza, peraltro, si difendeva la cura del gesto tecnico, troppe volte messa da parte per favorire organizzazione, numeri e sistemi.